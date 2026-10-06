Сбивал самолеты, а не мячи: почему главный теннисный турнир назвали в честь пилота

6 октября 1888 года родился Ролан Гаррос – французский пионер авиации, военный летчик и герой Первой мировой войны. Сегодня его имя известно сотням миллионов поклонников спорта, ведь именно в его честь назван один из самых престижных теннисных турниров мира.

Удивительно, но сам Гаррос не был профессиональным теннисистом. Почему его имя навсегда вошло в историю французской авиации – расскажет 24 Канал.

Кто такой Ролан Гаррос?

Гаррос родился 6 октября 1888 года в Сен-Дени на острове Реюньон. Еще до Первой мировой войны он увлекся авиацией и стал известным летчиком. В 1913 году Гаррос совершил первый перелет через Средиземное море – из Франции в Тунис. Для того времени это было чрезвычайно рискованное достижение, ведь авиация только делала первые шаги. С началом Первой мировой войны он ушел на фронт и стал военным пилотом.

В начале войны самолеты еще не были полноценным оружием. Пилоты могли вести наблюдение, фотографировать позиции противника, а впоследствии начали проводить атаки против друг друга. Одной из главных проблем было расположение пулемета. Если его устанавливали перед пилотом, лопасти пропеллера оказывались прямо на линии огня.

Гаррос вместе с французским инженером Раймоном Солье предложил решение: на лопастях пропеллера устанавливали специальные металлические дефлекторы, которые отражали пули, попадающие в них. Благодаря этому пулемет мог стрелять вперед сквозь плоскость пропеллера. Это не была совершенная система, однако она стала важным шагом в развитии истребительной авиации.

Почему Гаррос оказался в немецком плену?

В апреле 1915 года его самолет был сбит над территорией, контролируемой Германией. Гаррос выжил, но попал в плен. Следующие годы он провел в немецких лагерях. Однако летчик не смирился со своей судьбой. В 1918 году Гаррос сумел сбежать из плена и вернуться во Францию. Несмотря на пережитое, он вновь поступил на службу в военную авиацию.



Кто такой Ролан Гаррос / Фото Википедия

Чем закончилась его жизнь?

Возвращение на фронт стало для Гарроса последним этапом жизни. 5 октября 1918 года, за месяц до окончания Первой мировой войны, его самолет был сбит недалеко от Вулт-Ванна на севере Франции. Гаррос погиб на следующий день после своего 30-летия. Так закончилась жизнь человека, ставшего одним из символов ранней военной авиации.

Как имя летчика оказалось в мире тенниса?

Самое интересное началось уже после его смерти. В 1920-х годах французские теннисисты получили новый стадион для проведения больших международных соревнований. Назвать его решили в честь Ролана Гарроса. Причина заключалась не в его спортивных достижениях – к теннису Гаррос фактически не имел отношения.

Его имя предложили в качестве дани памяти французскому герою авиации. Важную роль в этом сыграл Эмиль Лесюер, президент французской теннисной федерации и бывший однокурсник Гарроса по HEC Paris. Именно он настаивал на том, чтобы новый теннисный комплекс получил имя его погибшего друга. Так авиатор, который когда-то соревновался в небе, неожиданно стал названием одного из главных теннисных кортов мира.

Почему "Ролан Гаррос" сегодня ассоциируется именно с теннисом?

После открытия стадиона его имя постепенно стало неотъемлемой частью тенниса. На комплексе начали проводить большие соревнования, а впоследствии именно здесь закрепился Открытый чемпионат Франции. Сегодня Roland-Garros – один из четырех турниров Большого шлема.

Ежегодно на грунтовых кортах Парижа выступают лучшие теннисисты планеты. И получается парадокс: миллионы людей знают "Ролан Гаррос" как название теннисного турнира, хотя человек, чье имя он носит, никогда не был теннисной звездой.

Ролан Гаррос оставил после себя совсем другое наследие – как летчик, рисковавший жизнью ради развития авиации и погибший в небе во время Первой мировой войны. А его имя, благодаря памяти друзей, спустя годы стало одним из самых известных в мировом спорте.