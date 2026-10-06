Вражає, але сам Гаррос не був професійним тенісистом. Чому його ім'я назавжди увійшло в історію французької авіації – розкаже 24 Канал.

Хто такий Ролан Гаррос?

Гаррос народився 6 жовтня 1888 року в Сен-Дені на острові Реюньйон. Ще до Першої світової війни він захопився авіацією та став відомим льотчиком. У 1913 році Гаррос здійснив перший переліт через Середземне море – від Франції до Тунісу. Для того часу це було надзвичайно ризиковане досягнення, адже авіація лише робила перші кроки. З початком Першої світової війни він пішов на фронт і став військовим пілотом.

На початку війни літаки ще не були повноцінною зброєю. Пілоти могли вести спостереження, фотографувати позиції противника, а згодом почали атакувати один одного. Однією з головних проблем було розташування кулемета. Якщо його встановлювали перед пілотом, лопаті пропелера опинялися просто на лінії вогню.

Гаррос разом із французьким інженером Раймоном Сольє запропонував рішення: на лопаті пропелера встановлювали спеціальні металеві дефлектори, які відбивали кулі, що потрапляли в них. Завдяки цьому кулемет міг стріляти вперед крізь площину пропелера. Це не була досконала система, однак вона стала важливим кроком у розвитку винищувальної авіації.

Чому Гаррос опинився в німецькому полоні?

У квітні 1915 року його літак був збитий над територією, контрольованою Німеччиною. Гаррос вижив, але потрапив у полон. Наступні роки він провів у німецьких таборах. Проте льотчик не змирився зі своєю долею. У 1918 році Гаррос зумів утекти з полону та повернутися до Франції. Попри пережите, він знову вступив до військової авіації.



Хто такий Ролан Гаррос / Фото Вікіпедія

Чим закінчилося його життя?

Повернення на фронт стало для Гарроса останнім етапом життя. 5 жовтня 1918 року, за місяць до завершення Першої світової війни, його літак був збитий неподалік Вулт-Ванна на півночі Франції. Гаррос загинув наступного дня після свого 30-річчя. Так завершилося життя людини, яка стала одним із символів ранньої військової авіації.

Як ім'я льотчика опинилося у світі тенісу?

Найцікавіше почалося вже після його смерті. У 1920-х роках французькі тенісисти отримали новий стадіон для проведення великих міжнародних змагань. Назвати його вирішили на честь Ролана Гарроса. Причина була не в його спортивних досягненнях – до тенісу Гаррос фактично не мав стосунку.

Його ім'я запропонували як данину пам'яті французькому герою авіації. Важливу роль у цьому відіграв Еміль Лесюер, президент французької тенісної федерації та колишній однокурсник Гарроса по HEC Paris. Саме він наполягав на тому, щоб новий тенісний комплекс отримав ім'я свого загиблого друга. Так авіатор, який колись змагався в небі, несподівано став назвою одного з головних тенісних майданчиків світу.

Чому "Ролан Гаррос" сьогодні асоціюється саме з тенісом?

Після відкриття стадіону його ім'я поступово стало невіддільним від тенісу. На комплексі почали проводити великі змагання, а згодом саме тут закріпився Відкритий чемпіонат Франції. Сьогодні Roland-Garros – один із чотирьох турнірів Великого шолома.

Щороку на ґрунтових кортах Парижа виступають найкращі тенісисти планети. І виходить парадокс: мільйони людей знають "Ролан Гаррос" як назву тенісного турніру, хоча людина, чиє ім'я він носить, ніколи не була тенісною зіркою.

Ролан Гаррос залишив по собі зовсім іншу спадщину – як льотчик, який ризикував життям заради розвитку авіації та загинув у небі під час Першої світової війни. А його ім'я, завдяки пам'яті друзів, через роки стало одним із найвідоміших у світовому спорті.