Шарль де Голль – французский генерал, лидер Движения сопротивления во время Второй мировой войны и президент, изменивший историю Франции. Он пережил десятки покушений, но одно из них едва не стало последним: в августе 1962 года боевики открыли шквальный огонь по его автомобилю. Машина превратилась в решето, однако президент остался невредим.

Что спасло его от смерти, – рассказывает 24 Канал.

Как президент оказался под градом пуль?

22 августа 1962 года Шарль де Голль вместе с женой Ивонной ехал по пригородам Парижа. Недалеко от Пети-Кламара их поджидала засада. Двенадцать вооруженных боевиков из подпольной организации OAS открыли огонь, пытаясь убить президента.

Перестрелка была настолько интенсивной, что впоследствии на месте нападения собрали 187 гильз. Четырнадцать пуль пробили кузов, заднее стекло разбилось, а две шины были повреждены. Одна из пуль пролетела совсем рядом с головой де Голля.



По автомобилю выпустили 187 пуль / Фото Википедия

Самое удивительное в том, что президент ехал в обычном серийном Citroën DS без бронированной защиты. Казалось, шансов выбраться из такой ловушки почти нет.

Что на самом деле спасло де Голля?

Главным героем этой истории стал водитель президента Франсис Мару. Когда началась стрельба, он не растерялся, нажал на газ и попытался как можно быстрее вывести машину из зоны обстрела. Несмотря на пробитые шины, автомобиль сохранил управляемость. В этом помогла необычная для того времени гидропневматическая подвеска Citroën DS, которая поддерживала стабильность кузова.

Сочетание инженерного решения и мастерства водителя позволило вырваться из-под обстрела. Когда опасность миновала, 71-летний де Голль стряхнул с себя осколки стекла. Он получил лишь небольшой порез пальца. Президент спокойно прокомментировал пережитое: "На этот раз было на волоске". А впоследствии иронично заметил о нападавших: "Они ужасно плохо стреляют".



Шарль де Голль / Фото Википедия

Чем закончилось покушение и как оно вошло в историю?

Причиной нападения стала политика де Голля в отношении Алжира. Президент поддержал независимость бывшей французской колонии, почему разгневал сторонников сохранения французского господства. Именно они и организовали покушение.

Организатора засады, подполковника Жана-Мари Бастьена-Тири, арестовали, приговорили к смертной казни и расстреляли 11 марта 1963 года. Он стал последним человеком, казненным через расстрел во Франции.

История покушения получила продолжение и в культуре. События в Пети-Кламари вдохновили британского писателя Фредерика Форсайта на роман "День шакала", который вышел в 1971 году. Через два года по книге сняли одноименный фильм. Для Citroën эта история также стала легендарной рекламой.

А Шарль де Голль пережил покушение и оставался президентом Франции еще почти семь лет. Пети-Кламар навсегда вошел в историю как место, где мастерство водителя и инженерное решение помогли спасти жизнь главы государства. Убери повторы об автомобиле