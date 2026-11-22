Що врятувало його від смерті, – розповідає 24 Канал.

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Як президент опинився під градом куль?

22 серпня 1962 року Шарль де Голль разом із дружиною Івонною їхав передмістям Парижа. Поблизу Петі-Кламара на них чекала засідка. Дванадцять озброєних бойовиків із підпільної організації OAS відкрили вогонь, намагаючись убити президента.

Стрілянина була настільки інтенсивною, що згодом на місці нападу зібрали 187 гільз. Чотирнадцять куль пробили кузов, заднє скло розтрощилося, а дві шини були пошкоджені. Одна з куль пролетіла зовсім близько від голови де Голля.

По авто випустили 187 куль / Фото Вікіпедія

Найдивовижніше те, що президент їхав у звичайному серійному Citroën DS без броньованого захисту. Здавалося, шансів вибратися з такої пастки майже немає.

Що насправді врятувало де Голля?

Головним героєм цієї історії став водій президента Франсіс Мару. Коли почалася стрілянина, він не розгубився, натиснув на газ і спробував якнайшвидше вивести машину із зони обстрілу. Попри пробиті шини, автомобіль зберіг керованість. У цьому допомогла незвичайна для того часу гідропневматична підвіска Citroën DS, яка підтримувала стабільність кузова.

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Поєднання інженерного рішення та майстерності водія дозволило вирватися з-під вогню. Коли небезпека минула, 71-річний де Голль струсив із себе уламки скла. Він отримав лише невеликий поріз пальця. Президент спокійно прокоментував пережите: "Цього разу було на волосині". А згодом іронічно зауважив про нападників: "Вони жахливо погано стріляють".



Шарль де Голль / Фото Вікіпедія

Чим закінчився замах і як він увійшов в історію?

Причиною нападу стала політика де Голля щодо Алжиру. Президент підтримав незалежність колишньої французької колонії, чим розлютив прихильників збереження французького панування. Саме вони й організували замах.

Організатора засідки, підполковника Жана-Марі Бастьєн-Тірі, заарештували, засудили до смертної кари та розстріляли 11 березня 1963 року. Він став останньою людиною, страченою через розстріл у Франції.

Історія замаху отримала продовження і в культурі. Події в Петі-Кламарі надихнули британського письменника Фредеріка Форсайта на роман "День Шакала", який вийшов у 1971 році. Через два роки за книгою зняли однойменний фільм. Для Citroën ця історія також стала легендарною рекламою.

А Шарль де Голль пережив напад і залишався президентом Франції ще майже сім років. Петі-Кламар назавжди увійшов в історію як місце, де майстерність водія та інженерне рішення допомогли врятувати життя глави держави. Прибери повтори про автомобіль