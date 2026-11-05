Продавав красоту миллионерам: как Раймонд Лови изобрел современный дизайн и логотип Shell

Раймонд Лови убедил большой бизнес в том, что покупатель выбирает не только характеристики товара, но и ощущение, которое он вызывает. Французский эмигрант начинал в Америке с оформления витрин, а впоследствии его бюро работало над дизайном холодильников, автомобилей и всемирно известных брендов.

Как он превратил дизайн во влиятельный бизнес и нашел баланс между новизной и привычкой – расскажет 24 Канал.

Как французский эмигрант начал менять Америку?

5 ноября 1893 года родился Раймонд Лови – один из основателей современного промышленного дизайна. Среди работ, с которыми связано его имя, – упаковка Lucky Strike, автобусы Greyhound, фирменная графика Exxon и Shell.

В США он переехал в 1919 году, после службы в инженерных войсках во время Первой мировой войны. Сначала зарабатывал оформлением витрин и модными иллюстрациями. До больших промышленных заказов пришлось пройти долгий путь: собственную дизайнерскую фирму он открыл только в 1929 году.

Его подход требовал от заказчиков нового взгляда на продукцию. Важно было не только сконструировать надежную машину, но и сделать ее понятной и привлекательной для человека, не разбирающегося в инженерии.



Раймонд Лови – один из основателей современного промышленного дизайна / Фото Википедия

Какой заказ открыл ему путь к большим корпорациям?

Важным поворотом стала работа над копировальной машиной Gestetner – предшественницей современной офисной копировальной техники. Лови получил задание улучшить ее внешний вид. Именно успех этого проекта помог ему основать Raymond Loewy Associates. Впоследствии его фирма работала над:

холодильником Coldspot,

автомобилями Studebaker,

торговыми автоматами Coca-Cola,

другими предметами массового потребления.

Дизайн становился частью того, как компания представляла себя покупателям. Лови продавал корпорациям возможность выделяться. На рынке, где несколько производителей предлагали схожие по назначению товары, форма, цвет и удобство могли стать причиной выбора.

В чем заключался его принцип MAYA?

Лови сформулировал принцип MAYA – "максимально передовое, но при этом приемлемое". Он сочетал новизну с узнаваемостью: вещи должны были заинтересовывать покупателей, не пугая слишком резкими изменениями.

Что он создал для Shell и Coca-Cola?

В 1971 году Лови обновил логотип Shell, придав ракушке узнаваемую геометрическую форму. Для Coca-Cola он помог адаптировать классическую бутылку к более крупным форматам в 1955 году. А в 1962-м разработал внешнее оформление президентского самолета Air Force One.

Как дизайнер стал знаменитостью?

В 1949 году Лови стал первым промышленным дизайнером на обложке TIME. Он консультировал более 200 компаний и помог превратить дизайн в важный инструмент бизнеса. Его главная идея осталась актуальной: будущее легче принять, когда в нем есть что-то знакомое.