Создала империю и потеряла все: темная сторона основательницы Mattel и создательницы куклы Барби

Когда Рут Хендлер предложила создать куклу со взрослой фигурой, мужчины-руководители компании Mattel отнеслись к ее идее скептически: они не верили, что матери будут покупать такую игрушку своим дочерям. Но замысел, который казался бесперспективным, обернулся одной из величайших революций в истории игрушечного бизнеса.

Как Рут Хендлер пережила крах карьеры, рак груди и нашла дело, которое вернуло ей чувство собственной значимости, – расскажет 24 Канал.

Почему в Mattel не верили в будущую Барби?

4 ноября 1916 года в Денвере родилась Рут Хендлер – будущая соучредительница Mattel. Она заметила то, что не учитывали производители игрушек: играя с бумажными куклами, ее дочь Барбара примеряла на них взрослые роли. Девочкам было интересно представлять свое будущее, а не только ухаживать за куклами.

Хендлер предложила создать объемную куклу со взрослой фигурой. Однако мужчины, оценивавшие эту идею в Mattel, отклонили ее: производство казалось дорогостоящим, а перспективы продаж – сомнительными. Особое беспокойство вызывали женские формы: руководители не верили, что родители будут покупать такую игрушку детям.

Толчком послужила поездка в Европу, где Рут увидела немецкую куклу Bild Lilli. Она стала образцом для внешности будущей Барби. Так что за легендой о внезапном озарении стояли годы убеждений, поиск конструкции и работа над продуктом.



Кукла Bild Lilli / Фото Википедия

Как кукла, которую отвергали, стала большим бизнесом?

9 марта 1959 года Барби представили на выставке игрушек в Нью-Йорке. Ее назвали в честь Барбары – дочери Хендлер. За первый год была продана примерно 351 тысяча кукол по цене 3 доллара за штуку. За успехом стояла продуманная модель: к кукле можно было постоянно докупать одежду и аксессуары.

Телевизионная реклама обращалась непосредственно к детям и разжигала спрос. Барби стала основой большого бизнеса, хотя превращение Mattel в мирового гиганта продолжалось годами. Хендлер умела увидеть покупателя там, где конкуренты его не замечали. Однако коммерческая интуиция не уберегла ее компанию от опасных решений.

Из-за чего создательница Барби потеряла собственную компанию?

В начале 1970-х Mattel столкнулась с финансовыми проблемами. Неудачные приобретения других компаний и производственные потери усилили давление на руководство. По данным ABC, в компании завышали показатели, в частности отражали продажи еще до отгрузки товаров. Появились фиктивные счета и поддельные подписи клиентов.

В 1975 году Рут и ее муж Эллиот покинули Mattel на фоне скандала. Она утратила влияние на предприятие, которое помогла построить, и репутацию бесспорной победительницы. В 1978 году Хендлер были предъявлены обвинения Комиссией по ценным бумагам и биржам США, связанные с мошенничеством и ложной отчетностью.



Как создательница Барби потеряла собственную компанию / Фото Википедия

Она выбрала процедуру "no contest": не оспаривала обвинения в суде, хотя публично продолжала настаивать на своей невиновности. Наказание предусматривало выплату 57 тысяч долларов и 2500 часов общественных работ.

Как борьба с раком привела ее к новому бизнесу?

Личный кризис начался еще до окончательного разрыва с Mattel. В 1970 году у Хендлер диагностировали рак груди и провели мастэктомию. После операции она не могла найти внешний протез, который был бы удобным и естественно смотрелся под одеждой. Проблема, с которой она сталкивалась каждый день, легла в основу новой идеи.

Вместе со специалистом по протезированию Пейтоном Месси Хендлер работала над изделием, которое лучше соответствовало бы потребностям женщин после операции. В 1976 году она основала компанию Ruthton Corporation, а ее протезы получили название Nearly Me.

Они имели разные размеры, отдельные формы для правой и левой стороны и подходили для обычного нижнего белья. Хендлер привлекала к работе женщин, которые также перенесли мастэктомию. Они помогали клиенткам подбирать протезы и общались с ними, опираясь на собственный опыт. В 1991 году предпринимательница продала бизнес компании Kimberly-Clark.

Какое наследие оставила Рут Хендлер?

Барби открыла девочкам пространство для представлений о взрослой жизни, одновременно породив многолетние споры о недостижимых стандартах внешности. Nearly Me отвечала на другую потребность – помогала женщинам чувствовать себя комфортнее после потери груди.

История Хендлер показывает, что способность создать революционный продукт не освобождает руководителя от ответственности за бизнес. Ее новое дело не стерло след финансового скандала. Но скандал также не стал последней главой в ее жизни: после потери власти в Mattel она вновь обнаружила потребность, которую другие недооценивали, и построила вокруг нее бизнес.