Створила імперію і втратила все: темний бік засновниці Mattel та творчині ляльки Барбі

Як Рут Гендлер пережила крах кар'єри, рак грудей і знайшла справу, що повернула їй відчуття власної цінності, – розкаже 24 Канал.

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Чому в Mattel не вірили у майбутню Барбі?

4 листопада 1916 року в Денвері народилася Рут Гендлер – майбутня співзасновниця Mattel. Вона помітила те, чого не враховували виробники іграшок: граючись паперовими ляльками, її донька Барбара приміряла на них дорослі ролі. Дівчаткам було цікаво уявляти власне майбутнє, а не лише доглядати пупсів.

Гендлер запропонувала створити об'ємну ляльку з дорослою фігурою. Однак чоловіки, які оцінювали задум у Mattel, відхилили його: виробництво здавалося дорогим, а перспективи продажів – сумнівними. Особливе занепокоєння викликали жіночі форми: керівники не вірили, що батьки купуватимуть таку іграшку дітям.

Поштовхом стала подорож до Європи, де Рут побачила німецьку ляльку Bild Lilli. Вона стала зразком для зовнішності майбутньої Барбі. Тож за легендою про раптове осяяння стояли роки переконувань, пошук конструкції та робота над продуктом.

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Лялька Bild Lilli / Фото Вікіпедія

Як лялька, яку відкидали, стала великим бізнесом?

9 березня 1959 року Барбі представили на виставці іграшок у Нью-Йорку. Її назвали на честь Барбари – доньки Гендлер. За перший рік продали приблизно 351 тисячу ляльок за ціною 3 долари кожна. За успіхом стояла продумана модель: до ляльки можна було постійно докуповувати одяг та аксесуари.

Телевізійна реклама зверталася безпосередньо до дітей і розпалювала попит. Барбі стала основою великого бізнесу, хоча перетворення Mattel на світового гіганта тривало роками. Гендлер уміла побачити покупця там, де конкуренти його не помічали. Проте комерційне чуття не вберегло її компанію від небезпечних рішень.

Через що творчиня Барбі втратила власну компанію?

На початку 1970-х Mattel зіткнулася з фінансовими проблемами. Невдалі придбання інших бізнесів та виробничі втрати посилили тиск на керівництво. За даними ABC, у компанії завищували показники, зокрема відображали продажі ще до відвантаження товарів. З'явилися фіктивні рахунки та підроблені підписи клієнтів.

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У 1975 році Рут та її чоловік Елліот залишили Mattel на тлі скандалу. Вона втратила вплив на підприємство, яке допомогла побудувати, і репутацію беззаперечної переможниці. У 1978 році Гендлер висунули обвинувачення, пов'язані із шахрайством та неправдивою звітністю для Комісії з цінних паперів і бірж США.



Як творчиня Барбі втратила власну компанію / Фото Вікіпедія

Вона обрала процедуру no contest: не оспорювала обвинувачення в суді, хоча публічно продовжувала наполягати на своїй невинуватості. Покарання передбачало виплату 57 тисяч доларів і 2500 годин громадських робіт.

Як боротьба з раком привела її до нового бізнесу?

Особиста криза почалася ще до остаточного розриву з Mattel. У 1970 році Гендлер діагностували рак грудей і провели мастектомію. Після операції вона не могла знайти зовнішній протез, який був би зручним і природно виглядав під одягом. Проблема, з якою вона жила щодня, стала основою нового задуму.

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Разом із фахівцем із протезування Пейтоном Мессі Гендлер працювала над виробом, що краще відповідав би потребам жінок після операції. У 1976 році вона запустила компанію Ruthton Corporation, а її протези отримали назву Nearly Me.

Вони мали різні розміри, окремі форми для правого й лівого боку та підходили для звичайної білизни. Гендлер залучала до роботи жінок, які також перенесли мастектомію. Вони допомагали клієнткам підбирати протези й говорили з ними з власного досвіду. У 1991 році підприємиця продала бізнес Kimberly-Clark.

Яку спадщину залишила Рут Гендлер?

Барбі відкрила дівчаткам простір для уявлень про доросле життя, водночас породивши багаторічні суперечки про недосяжні стандарти зовнішності. Nearly Me відповідала на іншу потребу – допомагала жінкам почуватися комфортніше після втрати грудей.

Історія Гендлер показує, що здатність створити проривний продукт не звільняє керівника від відповідальності за бізнес. Її нова справа не стерла фінансового скандалу. Але скандал також не став останнім розділом її життя: після втрати влади в Mattel вона знову знайшла потребу, яку інші недооцінювали, і побудувала навколо неї бізнес.