Хотел помочь матери, а создал автомобильную империю: феномен основателя Toyota Сакити Тойоды

Он никогда не создавал автомобилей, но именно с его изобретений началась история Toyota – одного из крупнейших автопроизводителей мира. Сакити Тойода, скончавшийся 28 октября 1930 года, был сыном плотника и начал свой путь с желания облегчить изнурительный труд матери за ткацким станком.

Как обычный японский изобретатель заложил фундамент автомобильной империи и почему его принципы до сих пор применяются на заводах по всему миру – расскажет 24 Канал.

Как желание помочь матери привело к созданию Toyota?

Сакити Тойода родился 14 февраля 1867 года в Японии в семье плотника. Его детство прошло в то время, когда страна стремительно менялась, но многие люди до сих пор зарабатывали на жизнь тяжелым ручным трудом. Мать Сакити занималась ткачеством. Наблюдая за ее изнурительной работой, мальчик заинтересовался возможностью усовершенствовать ткацкие станки.

У него не было университетского инженерного образования, однако он упорно экспериментировал с механизмами. В 1890 году Тойода создал усовершенствованный деревянный ручной станок, а впоследствии начал разрабатывать механизированные модели. Его целью было сделать ткачество быстрее, эффективнее и менее изнурительным для работников. Именно эти изобретения положили начало промышленному бизнесу, из которого впоследствии выросла автомобильная компания Toyota.



Сакити Тойода в молодости / Фото Википедия

Как Тойода создал станок, который сам обнаруживал ошибки?

Одной из самых больших проблем ткацкого производства были обрывы нитей. Если механизм продолжал работать, это приводило к браку ткани и потере материалов. Тойода предложил решение: станок должен был автоматически останавливаться при возникновении неисправности.

В 1924 году он вместе с сыном Киитиро создал автоматический ткацкий станок Toyoda Type G, который мог работать с минимальным вмешательством оператора и останавливался в случае обрыва нити. Этот подход лежал в основе принципа дзидока (jidoka) – автоматизации с контролем качества, при которой оборудование останавливается, как только обнаружит проблему. Впоследствии именно дзидока стала одним из ключевых принципов производственной системы Toyota.

Как ткацкие станки помогли создать автомобильную империю?

Настоящий прорыв произошел в конце 1920-х годов. В 1929 году британская компания Platt Brothers приобрела права на использование патентов автоматического станка Тойоды по сделке, стоимость которой составила около 100 тысяч фунтов стерлингов.

Эта сделка стала важным источником средств для будущего автомобильного бизнеса семьи. Сакити поддерживал интерес своего сына Киитиро к автомобилестроению. Именно Киитиро впоследствии возглавил развитие этого направления. В 1933 году в компании Toyoda Automatic Loom Works создали автомобильное подразделение, а в 1937 году основали Toyota Motor Corporation.

Таким образом, автомобильная империя выросла из предприятия, которое изначально производило ткацкое оборудование. Сам Сакити Тойода не дожил до появления автомобильной компании – он скончался 28 октября 1930 года в возрасте 63 лет.



Сакити Тойода не дожил до появления автомобильной компании / Фото Википедия

Почему принципы Тойоды до сих пор изучают в бизнес-школах?

Имя Сакити Тойоды связывают не только с автоматическими станками, но и с особым подходом к решению проблем. Речь идет о методе "Пять "Почему?" (5 Whys), который предполагает последовательное выяснение причин неисправности.

Например, если станок остановился, недостаточно просто возобновить его работу. Нужно выяснить, почему произошла поломка, что ее вызвало и как предотвратить повторение. Повторяя вопрос "Почему?", работники могут докопаться до первопричины проблемы, а не просто устранить ее последствия.

Наследие Сакити Тойоды доказывает, что большая промышленная революция может начаться с очень простой идеи – облегчить чью-то повседневную работу. Он так и не создал собственного автомобиля, однако оставил сыну технологии, капитал и принципы, которые помогли построить одну из самых известных автомобильных компаний мира.