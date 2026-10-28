Хотів допомогти матері, а створив автоімперію: феномен засновника Toyota Сакіті Тойоди

Як звичайний японський винахідник заклав фундамент автомобільної імперії та чому його принципи досі використовують на заводах у всьому світі – розкаже 24 Канал.

Реклама Adv

Як бажання допомогти матері привело до створення Toyota?

Сакіті Тойода народився 14 лютого 1867 року в Японії в родині теслі. Його дитинство минуло в часи, коли країна стрімко змінювалася, але багато людей досі заробляли на життя важкою ручною працею. Мати Сакіті займалася ткацтвом. Спостерігаючи за її виснажливою роботою, хлопець зацікавився можливістю вдосконалити ткацькі верстати.

Він не мав університетської інженерної освіти, проте наполегливо експериментував із механізмами. У 1890 році Тойода створив удосконалений дерев'яний ручний верстат, а згодом почав розробляти механізовані моделі. Його метою було зробити ткацтво швидшим, ефективнішим і менш виснажливим для працівників. Саме ці винаходи стали початком промислового бізнесу, з якого згодом виросла автомобільна Toyota.

Реклама

Сакіті Тойода у молодості / Фото Вікіпедія

Як Тойода створив верстат, який сам помічав помилки?

Однією з найбільших проблем ткацького виробництва були обриви ниток. Якщо механізм продовжував працювати, це призводило до браку тканини та втрати матеріалів. Тойода запропонував рішення: верстат мав автоматично зупинятися, коли виникала несправність.

У 1924 році він разом із сином Кіїтіро створив автоматичний ткацький верстат Toyoda Type G, який міг працювати з мінімальним втручанням оператора та зупинявся в разі обриву нитки. Цей підхід став основою принципу дзідока (jidoka) – автоматизації з контролем якості, за якої обладнання зупиняється, щойно виявляє проблему. Згодом саме дзідока перетворилася на один із ключових принципів виробничої системи Toyota.

Як ткацькі верстати допомогли створити автомобільну імперію?

Справжній прорив стався наприкінці 1920-х років. У 1929 році британська компанія Platt Brothers придбала права на використання патентів автоматичного верстата Тойоди за угодою, вартість якої становила близько 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Реклама

Ця угода стала важливим джерелом коштів для майбутнього автомобільного бізнесу родини. Сакіті підтримував інтерес свого сина Кіїтіро до автомобілебудування. Саме Кіїтіро згодом очолив розвиток цього напряму. У 1933 році в компанії Toyoda Automatic Loom Works створили автомобільний підрозділ, а в 1937 році заснували Toyota Motor Corporation.

Таким чином, автомобільна імперія виросла з підприємства, яке спочатку виготовляло ткацьке обладнання. Сам Сакіті Тойода до появи автомобільної компанії не дожив – він помер 28 жовтня 1930 року у віці 63 років.

Сакіті Тойода не дожив до появи автомобільної компанії / Фото Вікіпедія

Чому принципи Тойоди досі вивчають у бізнес-школах?

Ім'я Сакіті Тойоди пов'язують не лише з автоматичними верстатами, а й з особливим підходом до розв'язання проблем. Мовиться про метод "П'ять "Чому?" (5 Whys), який передбачає послідовне з'ясування причин несправності.

Наприклад, якщо верстат зупинився, недостатньо просто відновити його роботу. Потрібно з'ясувати, чому сталася поломка, що її спричинило та як запобігти повторенню. Повторюючи запитання "чому?", працівники можуть дістатися до першопричини проблеми, а не лише усунути її наслідки.

Реклама

Спадщина Сакіті Тойоди доводить, що велика промислова революція може початися з дуже простої ідеї – полегшити чиюсь щоденну працю. Він так і не створив власного автомобіля, проте залишив синові технології, капітал і принципи, які допомогли побудувати одну з найвідоміших автомобільних компаній світу.