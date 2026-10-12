Идеальное убийство КГБ: как смерть Льва Ребета раскрыла тайну покушения на Бандеру

Никаких выстрелов или следов борьбы – лишь внезапная смерть, которую сначала восприняли как сердечный приступ. Но за этим скрывалась секретная операция КГБ с применением новейшего отравляющего оружия. Ее жертвой стал украинский деятель Лев Ребет, а через два года то же самое оружие оборвало жизнь Степана Бандеры.

Как КГБ охотился за украинскими лидерами за рубежом – расскажет 24 Канал.

Как погиб Лев Ребет?

12 октября 1957 года в Мюнхене нашли мертвым Льва Ребета – украинского политического деятеля, публициста и одного из идеологов националистического движения. Сначала его смерть не рассматривалась как убийство.

Однако за ней стояла операция советских спецслужб. Ребет был не просто политическим эмигрантом. Он писал о будущем Украины, развивал идеи государственности и переосмысливал украинский национализм. Его деятельность за рубежом позволяла распространять эти взгляды вне контроля Москвы.

Советские спецслужбы рассматривали украинскую эмиграцию как угрозу своему влиянию. Поэтому борьба с ее представителями выходила далеко за пределы пропаганды: КГБ организовывал операции по физическому устранению политических противников.

Почему Ребет оказался перед угрозой один на один?

Лев Ребет был блестящим интеллектуалом, однако его политические взгляды не совпадали с позициями радикального крыла ОУН. Он отстаивал собственное видение украинской государственности, что усугубляло идеологические противоречия внутри националистического движения.

После Второй мировой войны украинская политическая эмиграция оставалась неоднородной: между ее представителями велись споры об идеологии, стратегии борьбы и будущем Украины. Ребет принадлежал к тем, кто пытался развивать националистическую мысль в интеллектуальном и политическом направлениях.

КГБ действовал скрытно, а его агенты могли годами оставаться вне подозрений. Именно эта невидимая угроза делала политических эмигрантов уязвимыми: они не всегда могли понять, откуда ожидать удара.

Каким был путь украинского интеллектуала?

Еще до убийства Ребет подвергался преследованиям за свои политические убеждения. В межвоенный период его арестовывали польские власти за деятельность в ОУН. Во время Второй мировой войны он также стал жертвой нацистских репрессий и находился в концлагере Освенцим.

После войны Ребет поселился в Мюнхене, где продолжил политическую и научную деятельность. Он:

писал о нации, государстве и украинской независимости,

работал в среде политической эмиграции,

участвовал в издании украинской прессы.

Его главным оружием было слово. Однако именно возможность распространять украинские идеи за пределами СССР делала таких деятелей объектами внимания советских спецслужб.



Последнее фото семьи Ребетов: Дарья, Андрей, Оксана, Лев / Фото uain.press

По данным следствия, Льва Ребета убил агент советских спецслужб Богдан Сташинский. Он использовал специальное устройство, распылявшее ядовитое вещество на основе цианистых соединений. 15 октября 1959 года в Мюнхене он убил Степана Бандеру, применив аналогичное ядовитое оружие.

В 1961 году Сташинский бежал на Запад и сдался властям ФРГ, признавшись в обоих убийствах. Его показания разоблачили роль советских спецслужб в ликвидации украинских деятелей. В октябре 1962 года суд в Карлсруэ приговорил агента к восьми годам лишения свободы.

Лев Ребет погиб в 45 лет, оставив заметный след в украинской политической мысли. Его убийство и гибель Бандеры стали свидетельством того, как далеко советские спецслужбы были готовы зайти, преследуя противников за рубежом.