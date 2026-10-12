Як КДБ полював на українських лідерів за кордоном – розкаже 24 Канал.

Як загинув Лев Ребет?

12 жовтня 1957 року в Мюнхені знайшли мертвим Лева Ребета – українського політичного діяча, публіциста та одного з ідеологів націоналістичного руху. Спочатку його смерть не сприймали як убивство.

Однак за нею стояла операція радянських спецслужб. Ребет був не просто політичним емігрантом. Він писав про майбутнє України, розвивав ідеї державності та переосмислював український націоналізм. Його діяльність за кордоном давала змогу поширювати ці погляди поза контролем Москви.

Радянські спецслужби розглядали українську еміграцію як загрозу своєму впливу. Тому боротьба з її представниками виходила далеко за межі пропаганди: КДБ організовував операції з фізичного усунення політичних противників.

Чому Ребет опинився перед загрозою сам на сам?

Лев Ребет був блискучим інтелектуалом, однак його політичні погляди не збігалися з позиціями радикального крила ОУН. Він відстоював власне бачення української державності, що поглиблювало ідеологічні суперечності всередині націоналістичного руху.

Після Другої світової війни українська політична еміграція залишалася неоднорідною: між її представниками точилися суперечки щодо ідеології, стратегії боротьби та майбутнього України. Ребет належав до тих, хто намагався розвивати націоналістичну думку в інтелектуальному й політичному напрямках.

КДБ діяв приховано, а його агенти могли роками залишатися поза підозрою. Саме ця невидима загроза робила політичних емігрантів уразливими: вони не завжди могли зрозуміти, звідки чекати удару.

Яким був шлях українського інтелектуала?

Ще до вбивства Ребет пройшов через переслідування за свої політичні переконання. У міжвоєнний період його заарештовувала польська влада через діяльність в ОУН. Під час Другої світової війни він також став жертвою нацистських репресій і перебував у концтаборі Аушвіц.

Після війни Ребет оселився в Мюнхені, де продовжив політичну та наукову діяльність. Він:

писав про націю, державу й українську незалежність,

працював у середовищі політичної еміграції,

долучався до видання української преси.

Його головною зброєю було слово. Проте саме можливість поширювати українські ідеї за межами СРСР робила таких діячів об'єктами уваги радянських спецслужб.



Останнє фото родини Ребетів: Дарія, Андрій, Оксана, Лев / Фото uain.press

За даними слідства, Лева Ребета вбив агент радянських спецслужб Богдан Сташинський. Він використав спеціальний пристрій, який розпилював отруйну речовину на основі ціаністих сполук. 15 жовтня 1959 року в Мюнхені він убив Степана Бандеру, застосувавши аналогічну отруйну зброю.

У 1961 році Сташинський утік на Захід і здався владі ФРН, зізнавшись в обох убивствах. Його свідчення викрили роль радянських спецслужб у ліквідації українських діячів. У жовтні 1962 року суд у Карлсруе засудив агента до восьми років ув'язнення.

Лев Ребет загинув у 45 років, залишивши помітний слід в українській політичній думці. Його вбивство та загибель Бандери стали свідченням того, як далеко радянські спецслужби були готові зайти, переслідуючи противників за кордоном.