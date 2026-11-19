Его лицо скрывали, имя не называли, а разговоры о прошлом могли стоить жизни. Загадочный узник Людовика XIV умер в Бастилии, оставив после себя вопрос, на который до сих пор нет окончательного ответа: кем он был и почему его так боялись?

Как настоящий пленник стал "Человеком в железной маске" – расскажет 24 Канал.

Что известно о безымянном заключенном?

19 ноября 1703 года в парижской Бастилии умер мужчина, которого похоронили под именем Маршиоли. В тюремных записях офицера Этьена дю Жюнка он фигурирует как неизвестный заключенный в маске из черного бархата. В Бастилию его привез комендант Бенинь де Сен-Марс, который присматривал за ним и ранее.

Пленник оставался рядом с тюремщиком во время его переводов из одной крепости в другую. Если принять наиболее распространенную версию о его личности, заключение длилось с 1669 по 1703 год – 34 года. Однако доказательств того, что все это время он непрерывно носил маску, нет. Скорее всего, лицо закрывали тогда, когда его могли увидеть посторонние.



Что известно о тайне "Человека в железной маске" / Фото Википедия

Почему ему запрещали говорить?

Самая жуткая деталь этой истории – приказ ограничить общение заключенного. В переписке, касающейся человека по имени Эсташ Доже, которого часто отождествляют с "Маской", содержалось требование угрожать ему смертью, если он будет говорить о чем-либо, кроме собственных нужд. То есть опасностью считалась сама возможность разговора.

Человека содержали в изоляции, контролируя, кто может его увидеть и услышать. Более поздние рассказы добавили к этому контрастные подробности: изысканную еду, благородные манеры и игру на музыкальном инструменте. Однако значительная часть такого образа происходит от Вольтера, который описывал эту историю уже после смерти пленника.

Именно Вольтер популяризировал и железную маску. Александр Дюма впоследствии превратил эту загадку в литературную драму – о брате-близнеце короля, лишенном свободы из-за своего происхождения.

Неужели это действительно был брат Людовика XIV?

Версия о королевском близнеце стала знаменитой благодаря романам и кино. Однако документального подтверждения у нее нет. Многие историки обращают внимание на гораздо менее влиятельного человека – Эсташа Доже, арестованного в 1669 году. В документах он фигурирует как слуга, а не принц. Его перемещения между местами заключения и связь с Сен-Марсом делают эту кандидатуру убедительной.

Почему же слугу держали под таким строгим надзором?

Одна из версий – он обладал нежелательной для властей информацией. Однако конкретные объяснения о финансовых махинациях или тайных договоренностях монархов остаются гипотезами. Окончательно не установлено даже того, было ли имя Доже настоящим.

Какую тайну он взял с собой в могилу?

Вокруг смерти заключенного тоже возникли легенды – о сожженных вещах, уничтоженной мебели и зачищенных стенах камеры. Такие подробности не стоит ставить в один ряд с тюремной записью о его смерти: они относятся к более поздним преданиям. Есть и другое объяснение загадочности пленника.

Историк Жозефина Уилкинсон предполагает, что Сен-Марс сам усиливал таинственность вокруг него, подчеркивая собственную важность как охранника "особого" пленника. По этой версии, маска скрывала не королевское лицо, а обычного человека.

Но даже без принца-близнеца история остается страшной. Человек провел десятилетия под стражей, а достоверного объяснения его судьбы нет и спустя три столетия. Власти удалось скрыть его личность настолько успешно, что мир запомнил прежде всего маску.