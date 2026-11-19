Як реальний полонений став "Людиною в залізній масці" – розкаже 24 Канал.

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Що відомо про безіменного в'язня?

19 листопада 1703 року в паризькій Бастилії помер чоловік, якого поховали під ім'ям Маршіолі. У тюремних записах офіцера Етьєна дю Жюнка він фігурує як невідомий в'язень у масці з чорного оксамиту. До Бастилії його привіз комендант Бенінь де Сен-Марс, який наглядав за ним і раніше.

Полонений залишався поруч із тюремником під час його переведень з однієї фортеці до іншої. Якщо прийняти найпоширенішу версію його особи, ув'язнення тривало від 1669 до 1703 року – 34 роки. Проте доказів, що весь цей час він безперервно носив маску, немає. Імовірніше, обличчя закривали тоді, коли його могли побачити сторонні.



Що відомо про таємницю "Людини в залізній масці" / Фото Вікіпедія

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Чому йому забороняли говорити?

Наймоторошніша деталь цієї історії – наказ обмежити спілкування в'язня. У листуванні щодо чоловіка на ім'я Есташ Доже, якого часто ототожнюють із "Маскою", містилася вимога погрожувати йому смертю, якщо він говоритиме про щось, окрім власних потреб. Тобто небезпекою вважали саму можливість розмови.

Людину утримували в ізоляції, контролюючи, хто може її побачити та почути. Пізніші оповіді додали до цього контрастні подробиці: вишукану їжу, шляхетні манери й гру на музичному інструменті. Та значна частина такого образу походить від Вольтера, який описував історію вже після смерті полоненого.

Саме Вольтер популяризував і залізну маску. Олександр Дюма згодом перетворив загадку на літературну драму – про брата-близнюка короля, позбавленого свободи через своє походження.

Невже це справді був брат Людовіка XIV?

Версія про королівського близнюка стала знаменитою завдяки романам і кіно. Однак документального підтвердження вона не має. Багато істориків звертають увагу на значно менш впливову людину – Есташа Доже, заарештованого в 1669 році. У документах він постає як слуга, а не принц. Його переміщення між місцями ув'язнення та зв'язок із Сен-Марсом роблять цю кандидатуру переконливою.

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Чому ж слугу тримали під таким суворим наглядом?

Одна з версій – він володів небажаною для влади інформацією. Проте конкретні пояснення про фінансові махінації чи таємні домовленості монархів залишаються гіпотезами. Остаточно не встановлено навіть того, чи було ім'я Доже справжнім.

Яку таємницю він забрав у могилу?

Довкола смерті в'язня теж виникли легенди – про спалені речі, знищені меблі та зачищені стіни камери. Такі подробиці не варто ставити в один ряд із тюремним записом про його смерть: вони належать до пізніших переказів. Є й інше пояснення загадковості полоненого.

Історикиня Джозефін Вілкінсон припускає, що Сен-Марс сам посилював таємничість довкола нього, підкреслюючи власну важливість як охоронця "особливого" бранця. За цією версією, маска приховувала не королівське обличчя, а звичайну людину.

Та навіть без принца-близнюка історія залишається страшною. Людина провела десятиліття під вартою, а достовірного пояснення її долі немає й через три століття. Влада змогла приховати її особу настільки успішно, що світ запам'ятав передусім маску.