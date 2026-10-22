Продавал зубную пасту, а создал Red Bull: тайная жизнь миллиардера Дитриха Матешица

Прыжки из стратосферы, головокружительные скорости "Формулы-1" и экстремальные трюки – Red Bull превратил адреналин в многомиллиардный бизнес. Но за этой империей стоял человек, который избегал публичности и редко появлялся перед камерами.

Дитрих Матешиц почти до 40 лет продавал зубную пасту, а затем превратил тайский энергетик в один из самых известных брендов мира. Как ему это удалось – расскажет 24 Канал.

Как продавец зубной пасты нашел идею на миллиарды?

Дитрих Матешиц родился в 1944 году в Австрии. Обучение в Венском университете экономики и бизнеса растянулось примерно на десять лет. После выпуска он работал в маркетинге, в частности в компании Blendax, где отвечал за продвижение зубной пасты на международных рынках.

Перелом наступил в 1982 году во время командировки в Таиланд. Там Матешиц познакомился с напитком Krating Daeng, который был популярен среди местных рабочих и водителей. По распространенной версии, он попробовал его, чтобы справиться с усталостью после длительного перелета. Идея была проста: если такой напиток помогает людям оставаться бодрыми в Азии, почему он не может покорить Европу?



Напиток Krating Daeng / Фото из сети

Как он превратил тайский напиток в мировой бренд?

Матешиц не изобрел энергетик. Он придумал, как продать его миру. В 1984 году вместе с тайским предпринимателем Чалео Ювидья он основал Red Bull GmbH. Каждый вложил в бизнес по 500 тысяч долларов. Следующие три года ушли на:

изменение рецептуры,

разработку упаковки,

формирование маркетинговой стратегии.

Первые тесты оказались провальными. Потребителям не нравились вкус, цвет и послевкусие напитка. Но Матешиц не сдался. В 1987 году Red Bull появился в Австрии в узнаваемой серебристо-синей банке.

Вместо обычной рекламы предприниматель сделал ставку на молодежь, вечеринки, спорт и риск. Red Bull постепенно стал ассоциироваться не просто с напитком, а с энергией и экстремальными приключениями.

Почему основатель Red Bull избегал славы?

Самый большой парадокс Матешица заключался в том, что он создал один из самых громких брендов мира, но сам не стремился быть знаменитостью. Предприниматель редко давал интервью, избегал камер и жил преимущественно в австрийском Фушль-ам-Зе.



Дитрих Матешиц превратил тайский напиток в мировой бренд / Фото Red Bull

В то же время он увлекался автоспортом и экстремальными видами спорта. Поэтому публичная сдержанность не означала, что он не разделял ценности собственного бренда. Со временем его компания вышла далеко за пределы производства напитков. Red Bull начал спонсировать спортсменов, развивать медиапроекты и инвестировать в Формулу-1.

В 2004 году Матешиц приобрел команду Jaguar, превратив ее в Red Bull Racing, которая впоследствии завоевала множество чемпионских титулов.

Какую империю оставил после себя Матешиц?

Дитрих Матешиц скончался 22 октября 2022 года в возрасте 78 лет. На тот момент его состояние оценивалось примерно в 25 миллиардов долларов, а Red Bull продавал миллиарды банок напитка каждый год. Его история развенчивает миф о том, что для большого успеха нужно совершить революционное изобретение в молодости.

Матешицу было под сорок, когда он увидел потенциал в уже существующем продукте. Он не создал новый напиток с нуля – он создал для него новый рынок. И пока мир покупал обещание крыльев, человек, заработавший на этом миллиарды, предпочитал оставаться за кадром.