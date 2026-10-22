Дітріх Матешиц майже до 40 років продавав зубну пасту, а потім зробив із тайського енергетика один із найвідоміших брендів світу. Як йому це вдалося – розкаже 24 Канал.

Як продавець зубної пасти знайшов ідею на мільярди?

Дітріх Матешиц народився 1944 року в Австрії. Навчання у Віденському університеті економіки та бізнесу розтягнулося приблизно на десять років. Після випуску він працював у маркетингу, зокрема в компанії Blendax, де відповідав за просування зубної пасти на міжнародних ринках.

Перелом настав у 1982 році під час відрядження до Таїланду. Там Матешиц познайомився з напоєм Krating Daeng, який був популярним серед місцевих робітників і водіїв. За поширеною версією, він спробував його, щоб подолати втому після тривалого перельоту. Ідея була простою: якщо такий напій допомагає людям залишатися бадьорими в Азії, чому він не може підкорити Європу?



Напій Krating Daeng / Фото з мережі

Як він перетворив тайський напій на світовий бренд?

Матешиц не винайшов енергетик. Він придумав, як продати його світові. У 1984 році разом із тайським підприємцем Чалео Ювідья він заснував Red Bull GmbH. Кожен вклав у бізнес по 500 тисяч доларів. Наступні три роки пішли на:

зміну рецептури,

розробку упаковки,

формування маркетингової стратегії.

Перші тести виявилися провальними. Споживачам не подобалися смак, колір і післясмак напою. Але Матешиц не відступив. У 1987 році Red Bull з'явився в Австрії у впізнаваній сріблясто-синій банці.

Замість звичайної реклами підприємець зробив ставку на молодь, вечірки, спорт і ризик. Red Bull поступово став асоціюватися не просто з напоєм, а з енергією та екстремальними пригодами.

Чому засновник Red Bull уникав слави?

Найбільший парадокс Матешиця полягав у тому, що він створив один із найгучніших брендів світу, але сам не прагнув бути знаменитістю. Підприємець рідко давав інтерв'ю, уникав камер і жив переважно в австрійському Фушль-ам-Зе.



Дітріх Матешиц перетворив тайський напій на світовий бренд / Фото Red Bull

Водночас він захоплювався автоспортом та екстремальними дисциплінами. Тому публічна стриманість не означала, що він не поділяв цінностей власного бренду. Згодом його компанія вийшла далеко за межі виробництва напоїв. Red Bull почав спонсорувати спортсменів, розвивати медіапроєкти та інвестувати у Формулу-1.

У 2004 році Матешиц придбав команду Jaguar, перетворивши її на Red Bull Racing, яка згодом здобула численні чемпіонські титули.

Яку імперію залишив після себе Матешиц?

Дітріх Матешиц помер 22 жовтня 2022 року у віці 78 років. На той момент його статки оцінювали приблизно у 25 мільярдів доларів, а Red Bull продавав мільярди банок напою щороку. Його історія руйнує міф про те, що для великого успіху потрібно здійснити революційний винахід у молодості.

Матешиц наближався до сорока, коли побачив потенціал у вже наявному продукті. Він не створив новий напій із нуля – він створив для нього новий ринок. І поки світ купував обіцянку крил, чоловік, який на цьому заробив мільярди, волів залишатися за кадром.