Украинец, которого королева Виктория сделала рыцарем: невероятная история Владимира Хавкина

Он испытывал собственные вакцины на себе, спасал людей от смертоносных эпидемий и заслужил признание Британской империи. Но на родине Владимиру Хавкину фактически перекрыли путь к научной карьере из-за его еврейского происхождения.

Как уроженец Украины стал ученым мирового уровня и почему его жизнь напоминает приключенческий роман – расскажет 24 Канал.

Почему Хавкин был вынужден покинуть родину?

Владимир Хавкин родился 15 марта 1860 года в Одессе, а вырос в Бердянске. Учился в Одесском университете под руководством выдающегося биолога Ильи Мечникова. Однако в Российской империи еврейское происхождение стало препятствием для его карьеры.

Хавкин отказался сменить веру ради должности и уехал за границу. В конце концов он оказался в парижском Институте Пастера, где приступил к работе над вакцинами.

Как Хавкин испытал собственное изобретение на себе?

В конце XIX века холера уносила тысячи жизней. В 1892 году Хавкин разработал одну из первых эффективных вакцин против этой болезни. Чтобы проверить ее безопасность, ученый первым сделал прививку самому себе.

Впоследствии он отправился в Индию, где холера вызывала масштабные эпидемии. Несмотря на недоверие населения и скептицизм части колониальных чиновников, Хавкин продолжал вакцинацию. Ему приходилось работать в сложных условиях, убеждать людей в безопасности прививок и лично участвовать в испытаниях. Именно благодаря этой настойчивости вакцинация постепенно охватывала все больше людей, а разработки Хавкина получали международное признание.

Почему ученый ввел себе повышенную дозу вакцины против чумы?

В 1896 году в Бомбее разразилась эпидемия чумы. Хавкин приступил к созданию вакцины и уже в начале 1897 года получил экспериментальный препарат. 10 января он ввел себе 10 миллилитров вакцины вместо 3 миллилитров, которые планировалось использовать в ходе дальнейших испытаний.



Хавкин ввел себе 10 миллилитров вакцины / Фото Википедия

После инъекции у ученого поднялась высокая температура, однако он выздоровел. Вскоре вакцину начали испытывать на добровольцах, а затем применять для защиты населения.

Как Хавкин завоевал признание Британской империи?

В 1897 году за заслуги в борьбе с эпидемиями Хавкина наградили орденом Индийской империи при правлении королевы Виктории. Однако даже мировое признание не уберегло его от несправедливости. В 1902 году после вакцинации в индийской деревне Мулковал от столбняка умерли 19 человек. Вину возложили на Хавкина, и он лишился должности. Лишь спустя пять лет ученого оправдали.

Какое наследие оставил Владимир Хавкин?

Созданная под руководством Хавкина лаборатория в Бомбее впоследствии превратилась в научный институт, который в 1925 году назвали его именем. Он работает в Мумбаи и по сей день. Владимир Хавкин скончался 26 октября 1930 года в Швейцарии.