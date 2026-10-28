Українець, якого королева Вікторія зробила лицарем: неймовірна історія Володимира Хавкіна

Як уродженець України став ученим світового масштабу та чому його життя нагадує пригодницький роман – розкаже 24 Канал.

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Чому Хавкін був змушений залишити батьківщину?

Володимир Хавкін народився 15 березня 1860 року в Одесі, а виріс у Бердянську. Навчався в Одеському університеті під керівництвом видатного біолога Іллі Мечникова. Однак у Російській імперії єврейське походження стало перешкодою для його кар'єри.

Хавкін відмовився змінювати віру заради посади й виїхав за кордон. Зрештою він опинився в паризькому Інституті Пастера, де розпочав роботу над вакцинами.

Як Хавкін випробував власний винахід на собі?

Наприкінці XIX століття холера забирала тисячі життів. У 1892 році Хавкін розробив одну з перших ефективних вакцин проти цієї хвороби. Щоб перевірити її безпечність, учений першим зробив щеплення самому собі.

Згодом він вирушив до Індії, де холера спричиняла масштабні епідемії. Попри недовіру населення та скепсис частини колоніальних чиновників, Хавкін продовжував вакцинацію. Йому доводилося працювати в складних умовах, переконувати людей у безпечності щеплень і особисто брати участь у випробуваннях. Саме завдяки цій наполегливості вакцинація поступово охоплювала дедалі більше людей, а розробки Хавкіна отримували міжнародне визнання.

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Чому вчений увів собі підвищену дозу вакцини проти чуми?

У 1896 році в Бомбеї спалахнула епідемія чуми. Хавкін узявся за створення вакцини й уже на початку 1897 року отримав експериментальний препарат. 10 січня він увів собі 10 мілілітрів вакцини замість 3 мілілітрів, які планували використовувати під час подальших випробувань.

Хавкін увів собі 10 мілілітрів вакцини / Фото Вікіпедія

Після ін'єкції вченого охопила гарячка, однак він одужав. Невдовзі вакцину почали випробовувати на добровольцях, а згодом застосовувати для захисту населення.

Як Хавкін здобув визнання Британської імперії?

У 1897 році за заслуги в боротьбі з епідеміями Хавкіна нагородили орденом Індійської імперії за правління королеви Вікторії. Однак навіть світове визнання не вберегло його від несправедливості. У 1902 році після вакцинації в індійському селі Мулковал від правця померли 19 людей. Провину поклали на Хавкіна, і він втратив посаду. Лише через п'ять років ученого виправдали.

Яку спадщину залишив Володимир Хавкін?

Створена під керівництвом Хавкіна лабораторія в Бомбеї згодом перетворилася на науковий інститут, який у 1925 році назвали його іменем. Він працює в Мумбаї й сьогодні. Володимир Хавкін помер 26 жовтня 1930 року у Швейцарії.