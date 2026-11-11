Бунтар, який одягнув Україну у свободу: ким насправді був дизайнер Сергій Бизов
Він влаштовував сміливі покази в Києві дев'яностих і допомагав будувати індустрію, якої в Україні ще бракувало. Сергій Бизов став одним із засновників Ukrainian Fashion Week і дизайнером, який розширював уявлення про стиль та свободу самовираження. Напередодні стало відомо про його смерть – йому було 57 років.
Як Бизов змінював українську моду та людей навколо себе – розкаже 24 Канал.
Як він навчив Київ бути сміливішим?
Уявіть Київ дев'яностих: у залах Національного музею звучить Бйорк, а між творами мистецтва відбувається модний показ. Саме таким Сергія Бизова згадує дизайнерка Лілія Пустовіт. За її словами, він першим наважився провести там шоу. Це добре пояснює його підхід: мода мала створювати враження, змінювати простір і розширювати уявлення про можливе.
Бизов прийшов у професію незвичним шляхом. Народився у Кривому Розі, закінчив гірничорудний інститут, але працював у місцевому будинку моделей. У 1992 році відкрив приватне ательє, а з 1994-го жив і працював у Києві, де розвивав власний модний дім.
Він створював вечірнє та концертне вбрання в час, коли український ринок авторської моди лише формувався. Потрібно було знайти клієнта, зібрати команду й переконати публіку, що український дизайнер може запропонувати щось варте уваги. Бизов узявся і за колекції, і за створення середовища, у якому вони могли існувати.
Сергій Бизов був одним із засновників Ukrainian Fashion Week / Фото з інстаграму Ukrainian Fashion Week
Як нічна розмова перетворилася на Ukrainian Fashion Week?
Ідея професійного тижня моди виникла у 1996 році. На дні народження журналістки Ірини Данилевської Бизов запропонував організувати українські покази. Згодом разом із нею та Володимиром Нечипоруком вони:
- розробили концепцію,
- правила,
- формат майбутньої події.
У листопаді 1997 року в київському Будинку актора відбулися перші "Сезони моди". Колекції представили 13 дизайнерів, серед яких був і Бизов. Із цього проєкту виріс Ukrainian Fashion Week.
Для молодої індустрії це означало появу спільних правил: регулярних сезонів, вимог до колекцій і професійного майданчика. Окремі авторські ательє отримували можливість стати частиною ринку. Бизов допоміг створити систему, яка працювала далеко за межами його власного бренду.
Чому його вплив виходив далеко за межі подіуму?
Згодом Бизов працював із Sanahunt, Spazio та The Icon. У цих проєктах його цікавив увесь досвід відвідувача: архітектура, інтер'єр, добір марок і спосіб їх представлення. Пустовіт згадує показ на відкритті Spazio, де чоловіки вийшли на подіум у спідницях Comme des Garçons.
Для місцевої публіки це була нагода побачити іншу мову одягу – сміливу й незвичну. Поруч із Бизовим професійно зростали моделі, фотографи, дизайнери та баєри.
Що він залишив українській моді?
Після тривалої перерви Бизов повернувся до показів у лютому 2022 року. Ювілейний, 50-й сезон Ukrainian Fashion Week відкрила колекція Heart Rate – бренду, над яким він працював зі Світланою Суркіс як фешн-директор. Він знову вийшов до публіки на майданчику, який колись допоміг створити.
Його смерть змушує озирнутися на час, коли українська мода будувалася з особистої сміливості, знайомств, суперечок і нічних розмов. Бизов залишив після себе колекції, професійні простори й можливості для інших. Саме тому його історія – також про свободу: запропонувати власне бачення й знайти сили дати йому місце в країні.