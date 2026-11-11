Бунтар, який одягнув Україну у свободу: ким насправді був дизайнер Сергій Бизов

Як Бизов змінював українську моду та людей навколо себе – розкаже 24 Канал.

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Як він навчив Київ бути сміливішим?

Уявіть Київ дев'яностих: у залах Національного музею звучить Бйорк, а між творами мистецтва відбувається модний показ. Саме таким Сергія Бизова згадує дизайнерка Лілія Пустовіт. За її словами, він першим наважився провести там шоу. Це добре пояснює його підхід: мода мала створювати враження, змінювати простір і розширювати уявлення про можливе.

Бизов прийшов у професію незвичним шляхом. Народився у Кривому Розі, закінчив гірничорудний інститут, але працював у місцевому будинку моделей. У 1992 році відкрив приватне ательє, а з 1994-го жив і працював у Києві, де розвивав власний модний дім.

Він створював вечірнє та концертне вбрання в час, коли український ринок авторської моди лише формувався. Потрібно було знайти клієнта, зібрати команду й переконати публіку, що український дизайнер може запропонувати щось варте уваги. Бизов узявся і за колекції, і за створення середовища, у якому вони могли існувати.

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Сергій Бизов був одним із засновників Ukrainian Fashion Week / Фото з інстаграму Ukrainian Fashion Week

Як нічна розмова перетворилася на Ukrainian Fashion Week?

Ідея професійного тижня моди виникла у 1996 році. На дні народження журналістки Ірини Данилевської Бизов запропонував організувати українські покази. Згодом разом із нею та Володимиром Нечипоруком вони:

розробили концепцію,

правила,

формат майбутньої події.

У листопаді 1997 року в київському Будинку актора відбулися перші "Сезони моди". Колекції представили 13 дизайнерів, серед яких був і Бизов. Із цього проєкту виріс Ukrainian Fashion Week.

Для молодої індустрії це означало появу спільних правил: регулярних сезонів, вимог до колекцій і професійного майданчика. Окремі авторські ательє отримували можливість стати частиною ринку. Бизов допоміг створити систему, яка працювала далеко за межами його власного бренду.

Одяг українських дизайнерів у 1997 році / Колаж 24 каналу

Чому його вплив виходив далеко за межі подіуму?

Згодом Бизов працював із Sanahunt, Spazio та The Icon. У цих проєктах його цікавив увесь досвід відвідувача: архітектура, інтер'єр, добір марок і спосіб їх представлення. Пустовіт згадує показ на відкритті Spazio, де чоловіки вийшли на подіум у спідницях Comme des Garçons.

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Для місцевої публіки це була нагода побачити іншу мову одягу – сміливу й незвичну. Поруч із Бизовим професійно зростали моделі, фотографи, дизайнери та баєри.

Що він залишив українській моді?

Після тривалої перерви Бизов повернувся до показів у лютому 2022 року. Ювілейний, 50-й сезон Ukrainian Fashion Week відкрила колекція Heart Rate – бренду, над яким він працював зі Світланою Суркіс як фешн-директор. Він знову вийшов до публіки на майданчику, який колись допоміг створити.

Його смерть змушує озирнутися на час, коли українська мода будувалася з особистої сміливості, знайомств, суперечок і нічних розмов. Бизов залишив після себе колекції, професійні простори й можливості для інших. Саме тому його історія – також про свободу: запропонувати власне бачення й знайти сили дати йому місце в країні.