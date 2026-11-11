Бунтарь, который одел Украину в свободу: кем на самом деле был дизайнер Сергей Бизов

Как Бизов изменил украинскую моду и окружающих его людей – расскажет 24 Канал.

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Как он научил Киев быть смелее?

Представьте себе Киев девяностых: в залах Национального музея звучит Бьорк, а среди произведений искусства проходит модный показ. Именно таким Сергея Бизова вспоминает дизайнер Лилия Пустовит. По ее словам, он первым решился провести там шоу. Это хорошо объясняет его подход: мода должна была производить впечатление, менять пространство и расширять представление о возможном.

Бизов пришел в профессию необычным путем. Родился в Кривом Роге, окончил горнорудный институт, но работал в местном доме моделей. В 1992 году открыл частное ателье, а с 1994-го жил и работал в Киеве, где развивал собственный модный дом.

Он создавал вечерние и концертные наряды в то время, когда украинский рынок авторской моды только формировался. Нужно было найти клиентов, собрать команду и убедить публику, что украинский дизайнер может предложить что-то достойное внимания. Бизов взялся и за коллекции, и за создание среды, в которой они могли бы существовать.

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Сергей Бизов был одним из основателей Ukrainian Fashion Week / Фото из инстаграма Ukrainian Fashion Week

Как ночной разговор превратился в Ukrainian Fashion Week?

Идея профессиональной недели моды возникла в 1996 году. На дне рождения журналистки Ирины Данилевской Бизов предложил организовать украинские показы. Впоследствии вместе с ней и Владимиром Нечипоруком они:

разработали концепцию,

правила,

формат будущего мероприятия.

В ноябре 1997 года в киевском Доме актера состоялись первые "Сезоны моды". Коллекции представили 13 дизайнеров, среди которых был и Бизов. Из этого проекта вырос Ukrainian Fashion Week.

Для молодой индустрии это означало появление общих правил: регулярных сезонов, требований к коллекциям и профессиональной площадки. Отдельные авторские ателье получили возможность стать частью рынка. Бизов помог создать систему, которая работала далеко за пределами его собственного бренда.

Одежда украинских дизайнеров в 1997 году / Коллаж 24 Канала

Почему его влияние выходило далеко за пределы подиума?

Впоследствии Бизов работал с Sanahunt, Spazio и The Icon. В этих проектах его интересовал весь опыт посетителя: архитектура, интерьер, подбор брендов и способ их представления. Пустовит вспоминает показ на открытии Spazio, где мужчины вышли на подиум в юбках Comme des Garçons.

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Для местной публики это был шанс увидеть другой язык одежды – смелый и необычный. Рядом с Бизовым профессионально росли модели, фотографы, дизайнеры и байеры.

Что он оставил украинской моде?

После длительного перерыва Бизов вернулся к показам в феврале 2022 года. Юбилейный, 50-й сезон Ukrainian Fashion Week открыла коллекция Heart Rate – бренда, над которым он работал вместе со Светланой Суркис в качестве фэшн-директора. Он вновь вышел к публике на подиум, который когда-то помог создать.

Его смерть заставляет оглянуться на то время, когда украинская мода строилась на личной смелости, знакомствах, спорах и ночных беседах. Бизов оставил после себя коллекции, профессиональные площадки и возможности для других. Именно поэтому его история – это также история о свободе: предложить собственное видение и найти силы дать ему место в стране.