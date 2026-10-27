90 хвилин із кулею в грудях: як кволий хлопчик-астматик став найжорсткішим президентом США

У нього вистрілили просто перед виступом, але замість лікарні він вийшов до натовпу й понад годину говорив із кулею в грудях. Теодор Рузвельт став символом сили та витривалості, хоча в дитинстві страждав від тяжкої астми й часто не міг нормально дихати.

Як хворобливий хлопчик перетворився на одного з найрішучіших президентів США та чому навіть замах не змусив його зупинитися – розкаже 24 Канал.

Як Теодор Рузвельт виступив із кулею в грудях?

14 жовтня 1912 року в американському Мілуокі Теодор Рузвельт готувався виступити перед виборцями. Раптом чоловік із натовпу вистрілив йому в груди. Куля пройшла крізь металевий футляр для окулярів і складений рукопис промови, після чого застрягла в тілі політика.

Однак Рузвельт відмовився негайно їхати до лікарні. Переконавшись, що не кашляє кров'ю, він вирішив продовжити виступ. Перед приголомшеними слухачами політик заявив, що в нього щойно стріляли, але для того, щоб убити "лося", потрібно значно більше.

З кулею в грудях Рузвельт говорив приблизно 84 хвилини. Лише після завершення промови його доправили до лікарні. Медики вирішили не виймати кулю, оскільки операція могла бути небезпечнішою за саме поранення.

Як хворобливий хлопчик став символом сили?

Теодор Рузвельт народився 27 жовтня 1858 року в Нью-Йорку в заможній родині. У дитинстві він страждав від тяжких нападів астми. Хвороба виснажувала хлопчика й часто позбавляла його можливості вести активне життя. Проте замість того, щоб змиритися з фізичними обмеженнями, Рузвельт почав наполегливо тренуватися.

Теодор Рузвельт був хворобливим у дитинстві / Фото Вікіпедія

За підтримки батька він займався гімнастикою, боксом, багато ходив пішки та поступово зміцнював організм. Згодом фізична активність стала невіддільною частиною його життя. Чоловік, який у дитинстві задихався від нападів астми, перетворився на завзятого мисливця, вершника та прихильника небезпечних пригод.

Чому Рузвельт утік від трагедії на Дикий Захід?

У 1884 році Рузвельт пережив удар, який назавжди змінив його життя. В один день, 14 лютого, померли його мати та перша дружина Еліс. Дружина пішла з життя лише через два дні після народження їхньої доньки.

У щоденнику Рузвельт намалював чорний хрест і написав, що світло згасло в його житті. Намагаючись пережити втрату, він залишив маленьку доньку під опікою родичів і вирушив до Північної Дакоти.

Там Рузвельт займався скотарством, їздив верхи, полював і проводив багато часу в суворих умовах американського Заходу. Цей період допоміг йому відновитися після трагедії та сформував образ безстрашного ковбоя, який згодом став важливою частиною його політичної кар'єри.

Як Рузвельт перетворив силу характеру на політичну зброю?

У 1901 році Теодор Рузвельт став 26-м президентом США після вбивства Вільяма Мак-Кінлі. Йому було лише 42 роки – він досі залишається наймолодшою людиною, яка обійняла цю посаду. На посаді президента Рузвельт активно боровся з монополіями, підтримував природоохоронні ініціативи та посилював міжнародний вплив США.

Водночас його політика була суперечливою: прагнення демонструвати американську силу супроводжувалося втручанням у справи інших держав. Рузвельт майстерно використовував власний образ енергійного, рішучого лідера.

Він не боявся ризикувати, відкрито конфліктував із впливовими бізнесменами й перетворив особисту харизму на політичну перевагу. Теодор Рузвельт помер 6 січня 1919 року у віці 60 років. Його життя стало історією неймовірного контрасту: хлопчик, який ледве міг дихати через астму, виріс у політика, якого навіть куля в грудях не змусила замовкнути.