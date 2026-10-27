90 минут с пулей в груди: как кволый мальчик-астматик стал самым жестким президентом США

Как болезненный мальчик превратился в одного из самых решительных президентов США и почему даже покушение не заставило его остановиться – расскажет 24 Канал.

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Как Теодор Рузвельт выступил с пулей в груди?

14 октября 1912 года в американском Милуоки Теодор Рузвельт готовился выступить перед избирателями. Внезапно мужчина из толпы выстрелил ему в грудь. Пуля прошла сквозь металлический футляр для очков и сложенную рукопись речи, после чего застряла в теле политика.

Однако Рузвельт отказался немедленно ехать в больницу. Убедившись, что не кашляет кровью, он решил продолжить выступление. Перед ошеломленными слушателями политик заявил, что в него только что стреляли, но для того, чтобы убить "лося", нужно гораздо больше.

С пулей в груди Рузвельт говорил приблизительно 84 минуты. Только после завершения речи его доставили в больницу. Медики решили не извлекать пулю, поскольку операция могла оказаться опаснее самого ранения.

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Как болезненный мальчик стал символом силы?

Теодор Рузвельт родился 27 октября 1858 года в Нью-Йорке в обеспеченной семье. В детстве он страдал от тяжелых приступов астмы. Болезнь изнуряла мальчика и часто лишала его возможности вести активную жизнь. Однако вместо того, чтобы смириться с физическими ограничениями, Рузвельт начал упорно тренироваться.

Теодор Рузвельт был болезненным ребенком / Фото Википедия

При поддержке отца он занимался гимнастикой, боксом, много ходил пешком и постепенно укреплял организм. Со временем физическая активность стала неотъемлемой частью его жизни. Человек, который в детстве задыхался от приступов астмы, превратился в заядлого охотника, всадника и любителя опасных приключений.

Почему Рузвельт сбежал от трагедии на Дикий Запад?

В 1884 году Рузвельт пережил удар, который навсегда изменил его жизнь. В один день, 14 февраля, умерли его мать и первая жена Элис. Жена ушла из жизни всего через два дня после рождения их дочери.

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В дневнике Рузвельт нарисовал черный крест и написал, что свет погас в его жизни. Пытаясь пережить утрату, он оставил маленькую дочь на попечение родственников и отправился в Северную Дакоту.

Там Рузвельт занимался скотоводством, ездил верхом, охотился и проводил много времени в суровых условиях американского Запада. Этот период помог ему восстановиться после трагедии и сформировал образ бесстрашного ковбоя, который впоследствии стал важной частью его политической карьеры.

Как Рузвельт превратил силу характера в политическое оружие?

В 1901 году Теодор Рузвельт стал 26-м президентом США после убийства Уильяма Мак-Кинли. Ему было всего 42 года – он до сих пор остается самым молодым человеком, занявшим этот пост. На посту президента Рузвельт активно боролся с монополиями, поддерживал природоохранные инициативы и усиливал международное влияние США.

В то же время его политика была противоречивой: стремление демонстрировать американскую мощь сопровождалось вмешательством в дела других государств. Рузвельт мастерски использовал свой образ энергичного, решительного лидера.

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Он не боялся рисковать, открыто конфликтовал с влиятельными бизнесменами и превратил личную харизму в политическое преимущество. Теодор Рузвельт умер 6 января 1919 года в возрасте 60 лет. Его жизнь стала историей невероятного контраста: мальчик, который едва мог дышать из-за астмы, вырос в политика, которого даже пуля в груди не заставила замолчать.