Отримав Нобеля і кулю на параді: за що вбили президента, який уклав мир з Ізраїлем

Анвар Садат увійшов в історію як президент Єгипту, який спочатку воював з Ізраїлем, а згодом став першим арабським лідером, який офіційно відвідав цю країну та підписав із нею мирний договір. За це він отримав Нобелівську премію миру.

Однак уже через 2,5 року після укладення миру його вбили під час військового параду. Про це повідомляє 24 Канал.

Чому Садат розпочав війну з Ізраїлем?

Після Шестиденної війни 1967 року Єгипет втратив Синайський півострів, який опинився під контролем Ізраїлю. Його повернення стало одним із головних завдань єгипетського керівництва. 6 жовтня 1973 року Єгипет і Сирія атакували Ізраїль.

Єгипетські війська форсували Суецький канал і прорвали ізраїльські позиції. Війна не принесла Єгипту повної військової перемоги, однак після неї Садат почав шукати дипломатичний шлях для повернення Синаю.

Як президент Єгипту став миротворцем?

У листопаді 1977 року Садат здійснив безпрецедентний крок – приїхав до Ізраїлю та виступив у Кнесеті. Переговори за посередництва президента США Джиммі Картера завершилися Кемп-Девідськими угодами 1978 року. А 26 березня 1979-го Єгипет та Ізраїль підписали мирний договір. Єгипет став першою арабською державою, яка уклала мир з Ізраїлем.



Анвар Садат увійшов в історію як президент Єгипту / Фото Agenzia Nova

За що Садат отримав Нобелівську премію?

У 1978 році Анвар Садат та прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін отримали Нобелівську премію миру за переговори, які привели до Кемп-Девідських угод. Однак усередині Єгипту мир із Ізраїлем викликав гостру критику. Радикальні ісламісти вважали політику Садата зрадою, а його переслідування опонентів лише посилювало конфлікт.

Як убили Анвара Садата?

6 жовтня 1981 року в Каїрі проходив військовий парад на честь річниці початку війни 1973 року. Садат перебував на трибуні, коли одна з військових вантажівок зупинилася неподалік. З неї вискочили озброєні військовослужбовці та відкрили вогонь по трибуні.

Садат отримав смертельні поранення і невдовзі помер. Напад пов'язували з радикальним ісламістським угрупованням "Єгипетський ісламський джихад". Серед головних учасників змови був військовослужбовець Халід аль-Ісламбулі.

Садат загинув рівно через вісім років після початку війни з Ізраїлем – у день, який у Єгипті відзначали як річницю військового наступу. За ці 8 років він пройшов шлях від президента, який воював з Ізраїлем, до політика, який підписав із ним мир і отримав Нобелівську премію. Але саме цей політичний розворот зробив його ворогом для радикалів і зрештою коштував йому життя.