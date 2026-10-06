Однак уже через 2,5 року після укладення миру його вбили під час військового параду. Про це повідомляє 24 Канал.

Чому Садат розпочав війну з Ізраїлем?

Після Шестиденної війни 1967 року Єгипет втратив Синайський півострів, який опинився під контролем Ізраїлю. Його повернення стало одним із головних завдань єгипетського керівництва. 6 жовтня 1973 року Єгипет і Сирія атакували Ізраїль.

Єгипетські війська форсували Суецький канал і прорвали ізраїльські позиції. Війна не принесла Єгипту повної військової перемоги, однак після неї Садат почав шукати дипломатичний шлях для повернення Синаю.

Як президент Єгипту став миротворцем?

У листопаді 1977 року Садат здійснив безпрецедентний крок – приїхав до Ізраїлю та виступив у Кнесеті. Переговори за посередництва президента США Джиммі Картера завершилися Кемп-Девідськими угодами 1978 року. А 26 березня 1979-го Єгипет та Ізраїль підписали мирний договір. Єгипет став першою арабською державою, яка уклала мир з Ізраїлем.



Анвар Садат увійшов в історію як президент Єгипту / Фото Agenzia Nova

За що Садат отримав Нобелівську премію?

У 1978 році Анвар Садат та прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін отримали Нобелівську премію миру за переговори, які привели до Кемп-Девідських угод. Однак усередині Єгипту мир із Ізраїлем викликав гостру критику. Радикальні ісламісти вважали політику Садата зрадою, а його переслідування опонентів лише посилювало конфлікт.

Як убили Анвара Садата?

6 жовтня 1981 року в Каїрі проходив військовий парад на честь річниці початку війни 1973 року. Садат перебував на трибуні, коли одна з військових вантажівок зупинилася неподалік. З неї вискочили озброєні військовослужбовці та відкрили вогонь по трибуні.

Садат отримав смертельні поранення і невдовзі помер. Напад пов'язували з радикальним ісламістським угрупованням "Єгипетський ісламський джихад". Серед головних учасників змови був військовослужбовець Халід аль-Ісламбулі.

Садат загинув рівно через вісім років після початку війни з Ізраїлем – у день, який у Єгипті відзначали як річницю військового наступу. За ці 8 років він пройшов шлях від президента, який воював з Ізраїлем, до політика, який підписав із ним мир і отримав Нобелівську премію. Але саме цей політичний розворот зробив його ворогом для радикалів і зрештою коштував йому життя.