Однако уже через 2,5 года после заключения мира его убили во время военного парада. Об этом сообщает 24 Канал.

Почему Садат начал войну с Израилем?

После Шестидневной войны 1967 года Египет потерял Синайский полуостров, который оказался под контролем Израиля. Его возвращение стало одной из главных задач египетского руководства. 6 октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль.

Египетские войска форсировали Суэцкий канал и прорвали израильские позиции. Война не принесла Египту полной военной победы, однако после нее Садат начал искать дипломатический путь для возвращения Синая.

Как президент Египта стал миротворцем?

В ноябре 1977 года Садат совершил беспрецедентный шаг – приехал в Израиль и выступил в Кнессете. Переговоры при посредничестве президента США Джимми Картера завершились Кемп-Дэвидскими соглашениями 1978 года. А 26 марта 1979 года Египет и Израиль подписали мирный договор. Египет стал первым арабским государством, заключившим мир с Израилем.



Анвар Садат вошел в историю как президент Египта / Фото Agenzia Nova

Почему Садат получил Нобелевскую премию?

В 1978 году Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин получили Нобелевскую премию мира за переговоры, приведшие к Кемп-Дэвидским соглашениям. Однако внутри Египта мир с Израилем вызвал острую критику. Радикальные исламисты считали политику Садата предательством, а его преследование оппонентов только усугубляло конфликт.

Как убили Анвара Садата?

6 октября 1981 года в Каире проходил военный парад в честь годовщины начала войны 1973 года. Садат находился на трибуне, когда один из военных грузовиков остановился неподалеку. Из него выскочили вооруженные военнослужащие и открыли огонь по трибуне.

Садат получил смертельные ранения и вскоре скончался. Нападение связывали с радикальной исламистской группировкой "Египетский исламский джихад". Среди главных участников заговора был военнослужащий Халид аль-Исламбули.

Садат погиб ровно через восемь лет после начала войны с Израилем – в день, который в Египте отмечали как годовщину военного наступления. За эти 8 лет он прошел путь от президента, воевавшего с Израилем, до политика, подписавшего с ним мир и получившего Нобелевскую премию. Но именно этот политический разворот сделал его врагом радикалов и в конечном итоге стоил ему жизни.