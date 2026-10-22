Вистрибнув із потяга смерті і знищив пропаганду Сталіна: неймовірна втеча Івана Багряного

Його катували в радянських тюрмах, відправляли на заслання й намагалися змусити замовкнути. Але Іван Багряний не лише вижив, а й перетворив власний досвід переслідувань на літературу, яка викривала справжнє обличчя сталінського режиму. Одним із найяскравіших образів його творчості стала втеча з потяга, що віз в'язнів у табори.

Як письменник, якого переслідувала радянська влада, став одним із найгучніших її критиків, – розкаже 24 Канал.

За що Сталін відправив Івана Багряного на заслання?

Іван Багряний, справжнє ім'я якого Іван Лозов'ягін, народився 2 жовтня 1906 року на Сумщині. Він рано захопився літературою, писав вірші та відкрито порушував теми, про які радянська влада воліла мовчати.

У 1932 році письменника заарештували за звинуваченням у контрреволюційній діяльності. Після ув'язнення його відправили на Далекий Схід. Там Багряний побачив світ радянських репресій, у якому людське життя майже нічого не важило. Згодом цей досвід став основою його найвідоміших творів.

Після повернення в Україну письменник знову потрапив під арешт у 1938 році. Допити, ув'язнення та постійна загроза розправи не змусили його відмовитися від своїх переконань.



За що Івана Багряного відправили у заслання / Фото Вікіпедія

Чи справді Багряний вистрибнув із потяга смерті?

Один із найвідоміших епізодів роману "Тигролови" починається з відчайдушного вчинку: молодий українець Григорій Многогрішний вистрибує з потяга, який везе в'язнів на Далекий Схід. Попереду – дика тайга, голод і смертельна небезпека.

Але позаду – радянська каральна система, що майже не залишала шансів на свободу. Ця сцена має автобіографічне підґрунтя. Багряний справді намагався втекти із заслання, однак його спіймали й призначили додаткове покарання. Водночас документального підтвердження, що письменник особисто вистрибнув із потяга, немає.

У 1944 році він опублікував "Тигроловів" – роман про людину, яка відмовляється скоритися тоталітарній системі. Історія втечі стала символом незламності, а сам твір – одним із найвідоміших українських пригодницьких романів.



Книга "Тигролови" Івана Багряного / Фото Mirava

Як Багряний викрив сталінську пропаганду перед Заходом?

Після Другої світової війни Багряний опинився в Німеччині. Радянський Союз вимагав повернення своїх колишніх громадян, але для багатьох українців репатріація означала ризик нових арештів і таборів.

У 1946 році письменник опублікував памфлет "Чому я не хочу вертатись до СРСР?". У ньому він розповів про:

репресії,

переслідування українців,

причини, через які біженці боялися повертатися на батьківщину.

Текст набув міжнародного розголосу й допоміг привернути увагу західної громадськості до небезпеки примусової репатріації. Так письменник протиставив радянським заявам про щасливе життя власні свідчення про переслідування.

Багряний залишився в еміграції, займався політичною та журналістською діяльністю, продовжував писати. Помер 25 серпня 1963 року в німецькому Новому Ульмі, так і не повернувшись в Україну. Його не вдалося змусити мовчати ані арештами, ані засланням.

І хоча втеча з потяга стала насамперед літературною сценою, справжнє життя Багряного було не менш драматичним: він пережив радянські репресії та зумів розповісти світові про систему, яка прагнула його зламати.