Выпрыгнул из "поезда смерти" и уничтожил пропаганду Сталина: невероятное бегство Ивана Багряного

Как писатель, преследуемый советской властью, стал одним из самых громких ее критиков, – расскажет 24 Канал.

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Почему Сталин отправил Ивана Багряного в ссылку?

Иван Багряный, настоящее имя которого Иван Лозовьягин, родился 2 октября 1906 года в Сумской области. Он рано увлекся литературой, писал стихи и открыто затрагивал темы, о которых советская власть предпочитала молчать.

В 1932 году писателя арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. После заключения его отправили на Дальний Восток. Там Багряный увидел мир советских репрессий, в котором человеческая жизнь почти ничего не значила. Впоследствии этот опыт стал основой его самых известных произведений.

После возвращения в Украину писатель вновь попал под арест в 1938 году. Допросы, заключение и постоянная угроза расправы не заставили его отказаться от своих убеждений.



Почему Ивана Багряного отправили в ссылку / Фото Википедия

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Действительно ли Багряный выпрыгнул из поезда смерти?

Один из самых известных эпизодов романа "Тигроловы" начинается с отчаянного поступка: молодой украинец Григорий Многогрешный выпрыгивает из поезда, везущего заключенных на Дальний Восток. Впереди – дикая тайга, голод и смертельная опасность.

Но позади – советская карательная система, практически не оставлявшая шансов на свободу. Эта сцена имеет автобиографическую основу. Багряный действительно пытался сбежать из ссылки, однако его поймали и назначили дополнительное наказание. В то же время документального подтверждения того, что писатель лично выпрыгнул из поезда, нет.

В 1944 году он опубликовал "Тигроловов" – роман о человеке, который отказывается подчиниться тоталитарной системе. История побега стала символом несокрушимости, а само произведение – одним из самых известных украинских приключенческих романов.

Книга "Тигроловы" Ивана Багряного / Фото Mirava

Как Багряный разоблачил сталинскую пропаганду перед Западом?

После Второй мировой войны Багряный оказался в Германии. Советский Союз требовал возвращения своих бывших граждан, но для многих украинцев репатриация означала риск новых арестов и лагерей.

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В 1946 году писатель опубликовал памфлет "Почему я не хочу возвращаться в СССР?". В нем он рассказал о:

репрессиях,

преследованиях украинцев,

причины, по которым беженцы боялись возвращаться на родину.

Текст получил международный резонанс и помог привлечь внимание западной общественности к опасности принудительной репатриации. Так писатель противопоставил советским заявлениям о счастливой жизни собственные свидетельства о преследованиях.

Багряный остался в эмиграции, занимался политической и журналистской деятельностью, продолжал писать. Умер 25 августа 1963 года в немецком Новом Ульме, так и не вернувшись в Украину. Его не удалось заставить замолчать ни арестами, ни ссылкой.

И хотя побег из поезда стал прежде всего литературной сценой, настоящая жизнь Багряного была не менее драматичной: он пережил советские репрессии и сумел рассказать миру о системе, которая стремилась его сломить.