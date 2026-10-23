Космічний геній, який будував мегаспоруди в селах: невідома трагедія Юрія Кондратюка

Він розраховував, як людство дістанеться Місяця, але замість космічних лабораторій працював у кочегарках і на сибірських зерносховищах. Український інженер Юрій Кондратюк, чиї ідеї згодом знайшли застосування в американській місячній програмі, був змушений жити під чужим ім'ям і приховувати своє минуле.

Не маючи можливості будувати космічні кораблі, він узявся за земні споруди, які здавалися сучасникам фантастикою. Як людина, що випередила свою епоху, стала жертвою системи, – розкаже 24 Канал.

Чому інженерний шедевр ледь не коштував Кондратюку свободи?

Юрій Кондратюк народився 21 червня 1897 року в Полтаві під справжнім ім'ям Олександр Шаргей. Ще в юності він захопився космонавтикою та розробляв ідеї міжпланетних польотів. Після революції та громадянської війни, побоюючись переслідування через службу в армії, пов'язаній із білогвардійським рухом, він почав жити за документами померлого Юрія Кондратюка.

У 1920-х роках винахідник працював у Сибіру, де проєктував обладнання для зберігання зерна. Одним із його найвідоміших творінь став величезний дерев'яний елеватор "Мастодонт" у Камені-на-Обі, розрахований приблизно на 10 тисяч тонн зерна.

Кондратюк розробив незвичайну конструкцію, для спорудження якої практично не використовували металевих кріплень. Це дозволяло заощаджувати дефіцитні матеріали. Однак замість нагороди інженер отримав кримінальне переслідування.

У 1930 році його заарештували за звинуваченням у шкідництві. Конструктивні рішення елеватора викликали підозри радянських органів, які трактували їх як можливу загрозу безпеці споруди. Парадоксально, але "Мастодонт" простояв десятиліття. Споруду знищила пожежа лише в другій половині XX століття.



Юрій Кондратюк в юності він захопився космонавтикою / Фото Вікіпедія

Навіщо Кондратюк хотів звести гігантську вежу в Криму?

Навіть після арешту Кондратюк не припинив проєктувати споруди, які випереджали свій час. У 1930-х роках він долучився до розроблення масштабної вітрової електростанції на горі Ай-Петрі в Криму. За задумом інженерів, її центральна вежа мала сягати приблизно 165 метрів заввишки.

У час, коли вітрова енергетика ще не була поширеною, Кондратюк працював над конструкцією, здатною використовувати силу вітру для виробництва електроенергії у великих масштабах. Це був не просто вітряк, а амбітний інженерний комплекс із незвичайними для того часу технічними рішеннями.

Чому радянська влада зупинила будівництво?

Проєкт Кримської вітроелектростанції перейшов від креслень до підготовчих будівельних робіт. Однак здійснити задум до кінця Кондратюку так і не вдалося. Після смерті радянського наркома Серго Орджонікідзе у 1937 році підтримка масштабного проєкту ослабла, а будівництво згорнули.

Для винахідника це означало втрату ще однієї можливості реалізувати свої ідеї. Людина, яка десятиліттями мріяла про польоти до інших планет, не змогла побачити завершеною навіть власну гігантську вітрову електростанцію.

Як загинув геній, чиї ідеї допомогли людству дістатися Місяця?

У 1941 році, після нападу нацистської Німеччини на СРСР, Кондратюк добровільно пішов на фронт. Там він опинився далеко від креслень, інженерних розрахунків і космічних мрій. Його життя обірвалося під час війни, найімовірніше на початку 1942 року. Точні обставини та місце загибелі залишаються предметом історичних досліджень.

Проте найважливіші ідеї винахідника пережили його самого. Ще у 1920-х роках Кондратюк описав принцип польоту до Місяця, за якого основний космічний корабель залишається на навколомісячній орбіті, а на поверхню спускається окремий модуль. Подібну схему згодом використали американці в програмі "Аполлон", яка привела людей на Місяць у 1969 році.

Так виник один із найтрагічніших парадоксів його біографії: інженер, якому не вдалося побудувати власний космічний корабель, запропонував рішення, що допомогло людству здійснити історичний політ. Юрій Кондратюк не дожив до здійснення своєї мрії. Але його розрахунки виявилися сильнішими за обставини, які десятиліттями обмежували його можливості.