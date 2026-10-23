Космический гений, строивший мегасооружения в деревнях: неизвестная трагедия Юрия Кондратюка

Не имея возможности строить космические корабли, он взялся за земные сооружения, которые современникам казались фантастикой. Как человек, опередивший свою эпоху, стал жертвой системы, – расскажет 24 Канал.

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Почему инженерный шедевр едва не стоил Кондратюку свободы?

Юрий Кондратюк родился 21 июня 1897 года в Полтаве под настоящим именем Александр Шаргей. Еще в юности он увлекся космонавтикой и разрабатывал идеи межпланетных полетов. После революции и гражданской войны, опасаясь преследований из-за службы в армии, связанной с белогвардейским движением, связанной с белогвардейским движением, он начал жить по документам умершего Юрия Кондратюка.

В 1920-х годах изобретатель работал в Сибири, где проектировал оборудование для хранения зерна. Одним из его самых известных творений стал огромный деревянный элеватор "Мастодонт" в Камени-на-Оби, рассчитанный примерно на 10 тысяч тонн зерна.

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Кондратюк разработал необычную конструкцию, для возведения которой практически не использовались металлические крепления. Это позволяло экономить дефицитные материалы. Однако вместо награды инженер получил уголовное преследование.

В 1930 году его арестовали по обвинению в вредительстве. Конструктивные решения элеватора вызвали подозрения советских органов, которые расценили их как возможную угрозу безопасности сооружения. Парадоксально, но "Мастодонт" простоял десятилетия. Сооружение уничтожил пожар лишь во второй половине XX века.

Юрий Кондратюк в юности увлекся космонавтикой / Фото Википедия

Зачем Кондратюк хотел построить гигантскую башню в Крыму?

Даже после ареста Кондратюк не перестал проектировать сооружения, опережавшие свое время. В 1930-х годах он присоединился к разработке масштабной ветровой электростанции на горе Ай-Петри в Крыму. По замыслу инженеров, ее центральная башня должна была достигать примерно 165 метров в высоту.

В то время, когда ветровая энергетика еще не была широко распространенной, Кондратюк работал над конструкцией, способной использовать силу ветра для производства электроэнергии в больших масштабах. Это была не просто ветряная мельница, а амбициозный инженерный комплекс с необычными для того времени техническими решениями.

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Почему советские власти остановили строительство?

Проект Крымской ветроэлектростанции перешел от чертежей к подготовительным строительным работам. Однако довести замысел до конца Кондратюку так и не удалось. После смерти советского наркома Серго Орджоникидзе в 1937 году поддержка масштабного проекта ослабла, а строительство свернули.

Для изобретателя это означало утрату еще одной возможности реализовать свои идеи. Человек, десятилетиями мечтавший о полетах на другие планеты, не смог увидеть завершенной даже собственную гигантскую ветровую электростанцию.

Как погиб гений, чьи идеи помогли человечеству добраться до Луны?

В 1941 году, после нападения нацистской Германии на СССР, Кондратюк добровольно ушел на фронт. Там он оказался вдали от чертежей, инженерных расчетов и космических мечтаний. Его жизнь оборвалась во время войны, скорее всего в начале 1942 года. Точные обстоятельства и место гибели остаются предметом исторических исследований.

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Однако важнейшие идеи изобретателя пережили его самого. Еще в 1920-х годах Кондратюк описал принцип полета на Луну, при котором основной космический корабль остается на окололунной орбите, а на поверхность спускается отдельный модуль. Подобную схему впоследствии использовали американцы в программе "Аполлон", которая привела людей на Луну в 1969 году.

Так возник один из самых трагических парадоксов его биографии: инженер, которому не удалось построить собственный космический корабль, предложил решение, что помогло человечеству совершить исторический полет. Юрий Кондратюк не дожил до осуществления своей мечты. Но его расчеты оказались сильнее обстоятельств, которые десятилетиями ограничивали его возможности.