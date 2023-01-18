В Європарламенті закликали Німеччину передати Україні танки: Шольц ухилився від відповіді

Депутати Європарламенту закликали канцлера якомога швидше передати Україні сучасне озброєння і системи протиповітряної оборони. Проте Олаф Шольц ухилився від відповіді щодо постачання важких танків Leopard.

Депутати Європарламенту 18 грудня затвердили щорічний звіт за 2022 рік про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони. Вони закликали до "негайного розгортання в Україні сучасного озброєння і систем протиповітряної оборони".

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Європарламент наголошує, що Україна потребує військової допомогти терміново

У Європарламенті наголосили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

ЄС та його держави-члени повинні збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні та посилити свою оборону у протидії російським загрозам європейській безпеці. Реакція ЄС на російську агресивну війну проти України є предметом пильного спостереження з боку автократій по всьому світу і матиме значний вплив на їхню поведінку на міжнародній арені,

– наголосили депутати Європарламенту.

Шольц утримався від відповіді щодо постачання танків

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що він та партнери вирішили змінити стратегію й підтримувати Україною не лише фінансово, гуманітарно, але й безліччю озброєння. Тим часом він не сказав, що чи передасть Німеччина нам танки Leopard, ухилившись від відповіді.

США тут, звісно, №1, але за ними йдуть Велика Британія та Німеччина. І ми будемо продовжувати велику підтримку. Ми постачаємо ефективну артилерію, зокрема гаубиці PzH 2000, ракетні системи MLRS, які є дуже ефективними в цій війні і допомагають Україні захистити територіальну цілісність і суверенітет. І ми будемо продовжувати робити це,

– сказав Шольц.

Він заявив, що Німеччина вже поставила до України багато озброєнь для протиповітряного захисту, зокрема Gepard й IRIS-T. Також разом з партнерами Берлін допоміг ЗСУ бойовими машинами Bradley і Marder.

При цьому канцлер вкотре додав, що Німеччина не має наміру діяти самостійно, лише в координації з союзниками.

Це наша стратегія. Ми працюємо разом із друзями й партнерами і не маємо наміру робити що-небудь самостійно. Як я вже говорив, ми будемо робити це стільки, скільки знадобиться. Але при цьому ми не повинні допустити, щоб це перетворилося на війну Росії проти НАТО,

– сказав Шольц.

Нагадаємо, що нещодавно Канада та Латвія оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. Зокрема Канада передасть нам ще 200 бронеавтомобілів, а Литва – зенітно-ракетні комплекси Stinger.