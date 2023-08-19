Поступки та важливі гарантії: чи може Іран піти на домовленість із США проти Росії

ЗМІ написали, що США ведуть переговори з Іраном та схиляють Тегеран не постачати дрони Росії. Штати нібито готові пом'якшити санкції. Тема ядерної угоди постійно обговорюється, але поки не видно "світла" у цьому питанні.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог з Вашингтона Раміз Юнус. За його словами, зараз тривають переговори щодо обміну арештованих громадян США та Ірану.

До теми США запропонували Ірану перестати постачати до Росії БпЛА в обмін на пом'якшення санкцій, – FT

"Тривають довгі переговори щодо обміну 5 арештованих громадян США і 5 – Ірану. Також 6 мільярдів заморожених грошей у Кореї, які будуть переведені у Катар та перебуватимуть під контролем Катару та США. Тобто Іран не зможе використати ці гроші напряму. Ці гроші підуть у гуманітарну сферу", – сказав політолог.

Переговори щодо ядерної угоди

У липні 2015 року був підписаний Спільний всеосяжний план дій – це ядерна угода між Іраном, п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною та ЄС щодо ядерної програми Ірану. У травні 2018 року екслідер Штатів Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та поновлення санкцій проти Ірану.

Раміз Юнус зазначив, що на Іран накладено багато санкцій, від чого дуже потерпає економіка держави. Тому таке обговорення дійсно дуже важливе для Тегерану.

ЄС не підтримав вихід США з ядерної угоди. Вони роблять все можливе, щоб відновити її, у такий спосіб втримувати Іран від дій у бік Росії чи Китаю, зокрема у постачанні зброї на війну проти України. Можна припустити, що тривають розмови. Не думаю, що у рамках цієї угоди. За закритими дверима ця тема продовжується, але поки не видно світла у цьому питанні,

– зауважив він.

Раміз Юнус про переговори Ірану та США: дивіться відео

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