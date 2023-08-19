Уступки и важные гарантии: может ли Иран пойти на договоренность с США против России

СМИ написали, что США ведут переговоры с Ираном и склоняют Тегеран не поставлять дроны России. Штаты якобы готовы смягчить санкции. Тема ядерного соглашения постоянно обсуждается, но пока не видно света в этом вопросе.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог из Вашингтона Рамиз Юнус. По его словам, сейчас продолжаются переговоры относительно обмена арестованных граждан США и Ирана.

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"Продолжаются долгие переговоры относительно обмена 5 арестованных граждан США и 5 – Ирана. Также 6 миллиардов замороженных денег в Корее, которые будут переведены в Катар и будут находиться под контролем Катара и США. То есть Иран не сможет использовать эти деньги напрямую. Эти деньги пойдут в гуманитарное сферу", – сказал политолог.

Переговоры по ядерному соглашению

В июле 2015 года был подписан Совместный всеобъемлющий план действий – это ядерное соглашение между Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией и ЕС по ядерной программе Ирана. В мае 2018 года экс-лидер Штатов Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения и возобновлении санкций против Ирана.

Рамиз Юнус отметил, что на Иран наложено много санкций, от чего очень страдает экономика государства. Поэтому такое обсуждение действительно очень важно для Тегерана.

ЕС не поддержал выход США из ядерного соглашения. Они делают все возможное, чтобы восстановить ее, таким образом, удерживать Иран от действий в сторону России или Китая, в том числе в поставке оружия на войну против Украины. Можно предположить, что продолжаются разговоры. Не думаю, что в рамках этого соглашения. За закрытой дверью эта тема продолжается, но пока не видно света в этом вопросе,

– заметил он.

Рамиз Юнус о переговорах Ирана и США: смотрите видео

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