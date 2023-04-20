Це повільна смерть, – в ОП емоційно відреагували на переговорний план Макрона

Напередодні Емануель Макрон зустрівся із Сі Цзіньпінем. У ЗМІ дедалі частіше з'являються тези про те, що французький лідер буцімто обговорює з Китаєм ідею мирних переговорів між Україною та Росією.

Радник голови Офісу Президента запевняє: ми маємо забути слово "мирні". Таку думку він озвучив в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Україні не варто потрапляти у пастку

За словами радника, можуть бути певні переговори після правильної фіналізації війни про післявоєнні відносини між Україною та Росією, але й про юридичну фіксацію наслідків війни – злочини, репарації, транскордонні відносини, зброю, якої дальності ракети мають бути в Росії, що із заявленим ядерним арсеналом.

"Немає ніяких мирних переговорів – є конкретна окупаційна війна. Це не якийсь територіальний конфлікт десь у третій країні. Є одна велика країна – Росія, яка порушуючи усі міжнародні документи, зайшла на територію суверенну територію іншої держави і вбиває там людей. Крапка",

Тому будь-які переговори можуть бути тільки по факту, якщо територія буде звільнена. Це єдиний можливий варіант.

Подоляк зауважує, що усім, хто виступає з ініціативою "мирного переговорного процесу", бажано зрозуміти: ви пропонуєте Україні капітулювати перед російськими ультимативними вимогами. Це не про мир, не про компроміс, не про переговори.

Це лише про маскування конкретики. "Ви там вмирали 14 місяців, ви захищаєте своїх рідних, близьких. Ви маєте капітулювати перед Росією та визнати її вимоги" – ось так це виглядає. Тобто нам пропонують програти війну,

– запевняє Подоляк.

Єдина правильна позиція зафіксована у формулі пана Зеленського. Перший пункт чітко звучить: "Виведення усіх російських військ за територію України".

"Так, це не означає фіналу війни, бо там ще буде низка інших процесів, юридичних, переговорних. Це займе досить довгий час, але це буде єдиним ключовим моментом, після якого можна говорити про інші варіанти ведення дискусій не тільки на полі бою, але й за столом переговорів", – конкретизував радник ОП.

Все інше – це фікція. Подоляк вважає, що на цьому слід постійно наголошувати. Переговорний процес сьогодні буде означати фіксацію непрограшу Росії. Але для нас це навіть не про програш Росії мовиться. Там не почнеться процес внутрішньої трансформації, не відбудеться зміна еліти, не почнеться процес виплати репарацій, визнання злочинів і так далі.

Я хочу, щоб це було зрозуміло, коли будь-хто говорить, що готові організувати переговорний процес. Для нас це означає, що вони готові організувати для нас повільну смерть України. Не під час воєнної кампанії, яку програє Росія. А за три роки, наприклад, Україна зникне,

– запевняє радник Офісу Президента.

Що буде ці три роки робити Росія? Вона буде мілітаризуватися, робити роботу над помилками, інвестувати багато грошей у терористичні акти, політичні протести, вбивства в Україні, те ж саме буде робити в Європі.

Водночас ми на короткий проміжок часу від наших партнерів отримаємо низку грантів на відновлення України. А потім вони скажуть нам: "У вас там корупція. Ви ж бачите, що не можете розвиватись, тому що є небезпеки, ваша економіка стагнує. Ми будемо просто давати певні гроші для соціальних виплат".

Але тоді для нас Україна буде існувати як сіра зона з великою кількістю внутрішніх конфліктів, звідки будуть максимально швидко виїжджати люди, тому що вони хочуть жити в реальних гарантіях безпеки. Сюди не будуть йти інвестиції, гроші, повертатись бізнеси й так далі.

Всілякі "мирні плани" означають фіналізацію війни на умовах Росії. Це ж абсурдно. Або "сядьте за стіл переговорів, щоб Росія отримала оперативну паузу, знизила інтенсивність війни і все-таки змогла знайти ресурс для компенсації свого снарядного та ракетного виснаження",

– говорить Михайло Подоляк.

А чому ми маємо дати оперативну паузу Росії? Чому ми після цього маємо очікувати від Путіна, що він схаменеться і скаже: "Ні, ви знаєте, нас трошки принизили. Ми не захопили за 3 дні Київ, на весь світ маємо вигляд історично мерзенних істот, але ми вам це пробачимо і більше вас атакувати не будемо. Гарантовано підпишемо підпишемо з вами мирні угоди. Хочете Будапештський меморандум 2.0? Ми підпишемо. Хочете великий договір про дружбу Росії та України? Підпишемо".

На переконання Подоляка, це нонсенс. Запропоноване "миротворцями" – звичайнісінька пастка, в яку нам потрапляти не слід.

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ЗСУ потрібно віддати всю зброю

Як стверджує радник ОП, єдиний мирний план – на цьому раніше наголошував Йенс Столтенберг – полягає у передачі якомога більшої кількості озброєння нашій державі. Сьогодні в Європі єдиним конфліктом масштабного типу, де треба використовувати багато зброї, може бути така війна, як ми маємо сьогодні в Україні. Єдина країна континентально, яка має можливість потужно сухопутно воювати проти європейських спільнот, – це Росія.

Питання до наших партнерів: ви готові до великої континентальної війни? Готові використовувати цю зброю? Якщо так – зберігайте її. Якщо ні, то єдина країна, яка сьогодні захищає Європу у великій континентальній війні, – це Україна,

– акцентує Подоляк.

Очевидно і логічно було б сказати: "Віддамо усе. ВПК потім напрацюємо, будемо мати зброю для інших таких конфліктів”. Єдиний великий конфлікт на континенті – з Росією. Він триває вже сьогодні.

"Все, що ви накопичили, треба дати Україні. Ми використаємо саме для тих цілей, заради яких ви це все збирали. Єдиний мирний план – це ефективні наступальні дії ЗСУ. Інших мирних планів на сьогодні не існує", – резюмував Михайло Подоляк.

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