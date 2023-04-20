Это медленная смерть, – в ОП эмоционально отреагировали на переговорный план Макрона

Накануне Эммануэль Макрон встретился с Си Цзиньпинем. В СМИ все чаще появляются тезисы о том, что французский лидер обсуждает с Китаем идею мирных переговоров между Украиной и Россией.

Советник главы Офиса Президента уверяет: мы должны забыть слово "мирные". Такое мнение он озвучил в эксклюзивном интервью 24 Канала.

Достойно внимания "Мирный план" Макрона и игра с огнем Бразилии: как Украину хотят посадить за стол переговоров

Украине не стоит попадать в ловушку

По словам советника, могут быть определенные переговоры после правильной финализации войны о послевоенных отношениях между Украиной и Россией, но и о юридической фиксации последствий войны – преступления, репарации, трансграничные отношения, оружие, какой дальности ракеты должны быть в России, что с заявленным ядерным арсеналом.

"Нет никаких мирных переговоров – есть конкретная оккупационная война. Это не какой-то территориальный конфликт где-то в третьей стране. Есть одна большая страна – Россия, которая нарушая все международные документы, зашла на территорию суверенной территории другого государства и убивает там людей. Точка",

– констатировал Подоляк.

Поэтому любые переговоры могут быть только по факту, если территория будет освобождена. Это единственно возможный вариант.

Подоляк отмечает, что всем, кто выступает с инициативой "мирного переговорного процесса", желательно понять: вы предлагаете Украине капитулировать перед российскими ультимативными требованиями. Это не о мире, не о компромиссе, не о переговорах.

Это только о маскировке конкретики. "Вы там умирали 14 месяцев, вы защищаете своих родных, близких. Вы должны капитулировать перед Россией и признать ее требования" – вот так это выглядит. То есть нам предлагают проиграть войну,

– уверяет Подоляк.

Единственная правильная позиция зафиксирована в формуле Зеленского. Первый пункт четко звучит: "Вывод всех российских войск на территорию Украины".

"Да, это не означает финала войны, потому что там еще будет ряд других процессов, юридических, переговорных. Это займет довольно долгое время, но это будет единственным ключевым моментом, после которого можно говорить о других вариантах ведения дискуссий не только на поле боя, но и за столом переговоров", – конкретизировал советник ОП.

Все остальное – это фикция. Подоляк считает, что это следует постоянно подчеркивать. Переговорный процесс будет означать фиксацию непроигрыша России. Но для нас это даже не о проигрыше России говорится. Там не начнется процесс внутренней трансформации, не произойдет смена элиты, не начнется процесс выплаты репараций, признания преступлений и так далее.

Я хочу, чтобы это было понятно, когда кто-либо говорит, что готов организовать переговорный процесс. Для нас это означает, что они готовы организовать нам медленную смерть Украины. Не во время военной кампании, которую проигрывает Россия. А через три года, например, Украина исчезнет,

– уверяет советник Офиса Президента.

Что будет делать эти три года Россия? Она будет милитаризироваться, делать работу над ошибками, инвестировать много денег в террористические акты, политические протесты, убийства в Украине, то же будет делать в Европе.

В то же время, мы на короткий промежуток времени от наших партнеров получим ряд грантов на восстановление Украины. А потом они скажут нам: "У вас там коррупция. Вы же видите, что не можете развиваться, потому что есть опасности, ваша экономика стагнирует. Мы будем просто давать определенные деньги для социальных выплат".

Но тогда для нас Украина будет существовать как серая зона с большим количеством внутренних конфликтов, откуда будут максимально быстро уезжать люди, потому что они хотят жить в реальных гарантиях безопасности. Сюда не будут идти инвестиции, деньги, возвращаться бизнесы и так далее.

Всевозможные "мирные планы" означают финализацию войны на условиях России. Это ведь абсурдно. Или "сядьте за стол переговоров, чтобы Россия получила оперативную паузу, снизила интенсивность войны и все же смогла найти ресурс для компенсации своего снарядного и ракетного истощения",

– говорит Михаил Подоляк.

А почему мы должны дать оперативную паузу России? Почему мы после этого должны ожидать от Путина, что он опомнится и скажет: "Нет, вы знаете, нас немного унизили. Мы не захватили за 3 дня Киев, на весь мир имеем вид исторически мерзких существ, но мы вам это простим и больше вас атаковать не будем. Гарантированно подпишем с вами мирные соглашения. Хотите Будапештский меморандум 2.0? Мы подпишем. Хотите большой договор о дружбе России и Украины? Подпишем".

По мнению Подоляка, это нонсенс. Предложенное "миротворцами" – самая обычная ловушка, в которую нам попадать не следует.

Важно – Подоляк эмоционально отреагировал на российские попытки примирения: смотрите видео

ВСУ нужно отдать все оружие

Как утверждает советник ОП, единственный мирный план – это ранее подчеркивал Йенс Столтенберг – заключается в передаче как можно большего количества вооружения нашему государству. Сегодня в Европе единственным конфликтом масштабного типа, где нужно использовать много оружия, может быть такая война, как у нас сегодня в Украине. Единственная страна континентально, которая может мощно сухопутно воевать против европейских сообществ, – это Россия.

Вопросы к нашим партнерам: вы готовы к большой континентальной войне? Готовы использовать это оружие? Если да – храните ее. Если нет, то единственная страна, которая сегодня защищает Европу в большой континентальной войне – это Украина,

– акцентирует Подоляк.

Очевидно и логично было бы сказать: "Отдадим все. ВПК потом наработаем, будем иметь оружие для других конфликтов". Единственный большой конфликт на континенте – с Россией. Он продолжается уже сегодня.

"Все, что вы накопили, нужно дать Украине. Мы используем именно для тех целей, ради которых вы это все собирали. Единственный мирный план – это эффективные наступательные действия ВСУ. Других мирных планов на сегодняшний день не существует", – резюмировал Михаил Подоляк.

Ирак предложил посредничество