Є дві великі стратегії ведення переговорів, – Ступак припустив задум Путіна

The New York Times писали, що Путін буцімто дає сигнали Заходу, що готовий до перемовин, аби заморозити повномасштабну війну в Україні. Найімовірніше, нічого доброго з цього не вийде.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що зараз є дві великі стратегії щодо перемовин у війні Росії проти України. Однієї дотримується Захід, іншої – Кремль.

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Який план в Росії

Як наголосив Ступак, на Заході вважають, що під час мирних перемовин бойові дії на фронті мають припинитися. Якщо цей процес не досягне успіху, то все відновиться.

Росіяни ж хочуть використати хитру тактику. Вони збираються організувати так звані "перемовини", але паралельно окупанти наступатимуть. Країни Заходу у цьому випадку можуть спонукати Україну не здійснювати наступальні дії та не обстрілювати позиції окупантів.

Росіяни мають на меті використати таку собі "східну тактику". Коли бойові дії не суперечать веденню мирних перемовин. Переговори можна вести хоч тиждень, місяць, два місяці. Але війська окупантів будуть наступати. А західні союзники можуть тиснути на Україну, що не варто вести обстріли, наступати тощо. Росіяни будуть тиснути, обстрілювати, прикриваючись веденням мирних переговорів,

– сказав Ступак.

Переговори між Україною та Росією: коротко