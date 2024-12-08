Які у США є методи впливу на Росію: Шейтельман назвав 2 можливі варіанти

Сполучені Штати мають інструменти впливу на Росію, щоб засадити її за стіл перемовин. Є деякі болючі місця країни-агресорки, на які ще Захід не тиснув.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що диктатор Путін явно буде пручатися та тягнути час перед переговорами. Але Штати мають інструменти, як натиснути на нього.

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Як США можуть натиснути на Росію

Як наголосив Шейтельман, насамперед йдеться про санкції. Якщо чинний президент США Джо Байден обережно та виважено їх запроваджував, то з Дональдом Трампом зовсім інша історія. Він спокійно може піти на жорсткіші кроки.

До прикладу, за виробництво ракети "Орешник" відповідає Роскосмос. Проти них поки що немає санкцій. Трамп цілком може запровадити їх.

Санкції проти Роскосмосу – це удар по Росії. Вони втратять великі гроші та вплив у світі. Є Росатом. Його взагалі не чіпали, хоч він і займається ядерним терором. Є метали, щодо яких не вводили санкції. Якщо ввести проти російського нікеля, то в Росії взагалі загинатимуться деякі міста через бідність. Путін боїться санкцій. Не дарма він вимагає, аби їх скасували,

– пояснив Шейтельман.

Інший інструмент – військова допомога, яку могла б отримати Україна, якщо Путін не піде на переговори. Це і ракети Tomahawk та різна зброя під F-16.

Другий інструмент – зброя. Нам дали F-16. Але США ще мають величезний арсенал різних ракет, які можуть передати саме під ці літаки,

– сказав Шейтельман.

Додамо, Трамп неодноразово говорив, що спробує завершити війну в Україні. Він також нещодавно на питання журналістки "Чи має Україна готуватися до зменшення допомоги з боку США" припустив, що таке може статися.

7 грудня відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона. Новообраний президент США закликав до припинення вогню та перемовин. Зеленський наголосив, що зустріч була продуктивною. Україні потрібні дієві гарантії миру, які Росія не зможе порушити.