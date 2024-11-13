Все більше партнерів України виступають за віддачу земель "в обмін на мир": WP назвало причину

Все більше партнерів України в Європі схиляються до того, що війна може закінчитися лише шляхом переговорів між Києвом і Москвою шляхом втрати окупованих Росією українських територій.

Причиною цього називають перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post, яке навело слова десятьох колишніх і чинних дипломатів країн ЄС і НАТО.

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Партнери України схиляються до територіальних поступок

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що швидко закінчить війну в Україну, не пояснюючи того, яким чином він це зробить. Однак, як пише WP, республіканець натякав, що може підтримати мирну угоду, яка вимагатиме Україну відмовитись від окупованих Росією територій.

Зокрема, як зазначає видання, причиною відповідних дискусій є складна ситуація на фронті, а також побоювання інших західних лідерів стосовно ймовірного зменшення військової допомоги з боку США через новообраного президента. Тож попри заяви про незмінну підтримку союзники шукають інші шляхи.

Так, за словами співрозмовників видання, вони шукають можливості для початку переговорів між Києвом і Москвою, хоча точні умови таких угод поки що незрозумілі. Тож західні чиновники визнають, що дискусії про територіальні поступки вже не викликають стільки здивування, як раніше.

Водночас WP зауважує, що дипломати трактують їх не як "земля в обмін на мир", а радше як "земля в обмін на безпеку України". Колишній посол Франції у Вашингтоні Жерар Аро вважає, що всі здебільшого дійшли цього висновку, але "важко говорити про це публічно".

За словами неназваного західного чиновника, такий варіант більше не розглядають як крайній захід. Втім, зараз незрозуміло, якою саме буде угода, оскільки дипломати розглядають різні "мирні плани", що з’явилися після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зазначається, що під контролем окупантів перебуває приблизно пʼята частина України, зокрема Донецька область та окупований Крим. Повідомляється, якщо лінію фронту заморозять або визначать нове розмежування, це означатиме, що наша держава втратить цю частину своєї території.

Своєю чергою колишній помічник генерального секретаря НАТО і видатний науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гранд заявив, що наразі існує широке визнання того, що "переговори можуть розпочатися раніше", ніж очікувалося, і що вони "потягнуть за собою певні поступки з обох сторін".

Європейські лідери не знають "як команда Трампа захоче грати". Тож вони кажуть, що мають підтримувати Україну й далі, аби вона мала важелі впливу на потенційних перемовинах. Інші західні держави збільшили витрати на оборону та фінансування України, намагаючись переконати Трампа не змінювати свою політику.

Водночас журналісти наголошують, що врегулювання війни наразі залишається недосяжним, оскільки Росія не відмовилася від своїх вимог, а політика Трампа щодо України поки незрозуміла. Також немає єдиного погляду на те, які гарантії безпеки можуть бути прийнятними для нашої держави.