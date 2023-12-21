У Зеленського пояснили заяву міністра фінансів про перехід на військові рейки

Міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що українцям потрібно у кілька разів знизити споживання, щоб країна змогла перейти на військові рейки. Така заява викликала певне нерозуміння у суспільстві.

Зокрема, міністр фінансів зазначив, що треба скоротити споживання у кілька разів. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що вважає такий підхід Марченка правильним.

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Що мав на увазі міністр фінансів

Сергій Марченко чітко заявив, що треба знизити лакшері-сектор, який витрачають кошти на нові авто, гаджети та інші предмети розкоші, у той час, коли треба доінвестувати в загальні потреби Збройних Сил України.

Просто це виглядає трошки дивно. Люди, які мають невеликі доходи, вкладаються в Збройні Сили, тому що хочуть захиститись від потенційної окупації Росії. Водночас люди, які мають більші доходи, поводяться начебто війни в країні немає,

– пояснив Михайло Подоляк.

З одного боку, це інформаційно деморалізує, адже про це говорять, з іншого – це кошти, які можна витрачати раціональніше, коли є питання життя і смерті.

"Міністр фінансів має рацію. Пін Марченко говорить не для хейту. Він говорить як міністр фінансів країни, яка вже два роки у війні, і який постійно бере участь у переговорах, щоб отримати дофінансування тих дефіцитів, які є в бюджеті. На мою думку, це абсолютно правильна модель і формат поведінки під час війни", – зауважив Подоляк.

Тому якщо українці дещо інакше балансуватимуть внутрішні витрати, тоді в Україні буде збалансованіший бюджет. Так, з'явиться змога робити більші соціальні виплати, виплати для Збройних Сил тощо.

Варто розуміти, що міністр фінансів постійно шукає можливість дофінансувати дефіцит українського бюджету. Проте зараз мовиться про внутрішній резерв, коштом якого можна дофінансувати деякі програми.

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