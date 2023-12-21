До мобілізації потрібно підходити комплексно, адже мовиться не лише про призов більшої кількості людей. Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, пояснивши, які проблеми потрібно вирішувати разом із мобілізацією.

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Складна розмова про мобілізацію

Мобілізація – це питання, на яке потрібно дати багато відповідей. Зокрема, яка Україні потрібна зброя, аби відтиснути ворога і зберегти життя військовим. Чи правильно вже підготували програми функціонального, професійного, психологічного тренінгу для новомобілізованих.

Важливою є розмова про демобілізацію, ротацію та відпустки для військових.

Президент говорить про те, що треба створити систему. Не просто сказати, що нам потрібно, а пояснити мотиви і вийти з цими мотивами. Внести зміни у відповідні законодавчі норми, а після цього вийти і з людьми відверто поговорити. Не боятись про це говорити, що немає варіанту, тому що або окупація, або блукання по світу,

– пояснив Михайло Подоляк.

До того ж в Україні вже спланували бюджет на наступний рік. Видатки на армію становлять 1,8 трильйона гривень. Якщо доведеться додатково мобілізувати 450 – 500 тисяч осіб, тоді відповідно потрібно дофінансувати 500 мільярдів гривень.

Важливо! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна буде переглянути на нашому ютуб-каналі о 18:00. Не пропустіть!

"Щоб один мобілізований мав амуніцію, зброю, підготовку, потрібно, щоб на нього працювала 5 – 6 платників податку. Бо це конкретні кошти. Війна – це тільки математика, логістика, тільки правильне розуміння, що ти на тому чи іншому етапі робиш. Але це вже питання військових", – зазначив Подоляк.

Тож про це мають говорити на Ставці разом з Міністерством оборони, Міністерством цифровізації, з прем'єр-міністром. Відповіді на складні запитання, за переконанням радника голови ОП, будуть знайдені.

Або перемога, або окупація

Крім цього, безумовно, до мобілізації мають готуватись й українці. Адже якщо не здолати ворога – настане повна окупація.

Тому нам доведеться мобілізуватися, і говорити про це, навіть якщо це складно. Тому що навіть якщо ви не хочете захищати країну, це ж не означає, що сторона, яка прийшла вас збивати, погодиться з вашими небажаннями воювати і зупиниться,

– наголосив Подоляк.

Росія продовжуватиме воювати та окуповувати території, якщо її не зупинити. Тоді ще більшій кількості людей доведеться пережити жахи фільтраційних таборів, депортації та вбивств з боку окупантів.

"Якщо ми не готові про це говорити, тоді в нас є два шанси. Або попасти під окупацію, з відповідними наслідками, особистими для своїх сімей, або втратити державу і просто їздити по світу і казати, колись в нас була держава. Можна вибрати. Ось два таких варіанти. Треба говорити про мобілізацію, бо немає інших рішень", – підкреслив Подоляк.

Відправка на війну іноземців

Розглядають також і потенційне розширення Іноземного легіону та залучення до бойових дій військових з інших країн. Водночас це дуже нелегкий процес, який потребує згоди двох сторін.

"Це питання, яке залежить від волі інших людей. Одна справа говорити, що хтось може зайти і допомогти, а інша справа – зайти і допомогти. Треба дивитись на це без ілюзій", – зауважив Подоляк.

Власне, країни-партнери не готові зараз надати Україні стільки зброї, скільки потрібно. Адже, перебуваючи далеко від цієї війни, може здаватися, що коштів, які вже передали, достатньо, щоб розгромити російську армію.

Чи будуть готові вони, виходячи зі своїх психоемоційних станів, прийти до нас, стати пліч-о-пліч і воювати з тими, хто може прийти вбивати їх? Ні, не будуть готові. І тому без ілюзій,

– наголосив радник голови ОП.

Варто усвідомити, що компромісів із Росією не буде. Адже вона воюватиме, допоки цілковито не програє.

Україна не втратить підтримку союзників

При цьому Україну надалі підтримуватимуть.

Маємо чітко усвідомити, що в Росії є ресурси. Маємо чітко усвідомити, що наші партнери так само будуть мати і давати нам ресурси. Попри всі свої внутрішні дискусії,

– підкреслив Подоляк.

Зокрема, у Сполучених Штатах, де відклали ухвалення рішення про фінансування України на січень 2024 року, починають усвідомлювати, яку небезпеку генерує Росія.

"Тому треба розуміти: ми отримаємо необхідну зброю, необхідне фінансування і зможемо виграти цю війну. Попри той період, в якому ми сьогодні перебуваємо", – підсумував Подоляк.

Зверніть увагу! Україна і Велика Британія найближчим часом можуть підписати 10-річний пакт про безпеку. Документ міститиме післявоєнні гарантії безпеки та плани щодо захисту України після війни. Вони б мали стримувати Росію у разі повторного нападу. Зокрема, мовиться про посилення військової допомоги.

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