Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Україна потребує чіткого плану, як має відбуватися призов громадян.
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Данілов про мобілізацію
Олексій Данілов зазначив, що наразі дискусії щодо питання мобілізації в Україні тривають.
Міноборони спільно з Генеральним штабом пропонують своє бачення. Остаточне рішення мають ухвалювати депутати Верховної Ради. Непроста дискусія,
– розповів Данілов.
Обговорення питань мобілізації відбуваються на Ставці верховного головнокомандувача. Секретар РНБО зазначає, що президент Володимир Зеленський наполягає на справедливості в питаннях призову.
Президент України прагне, щоб не було так, що одні захищають країну, інші "перебувають в інших точках планети, відпочивають". Це стосується й представників влади.
Тези Зеленського про мобілізацію
- Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський відповів на декілька питань щодо мобілізації в Україні. Зокрема, він зазначив, що перед заходом проводив засідання Ставки. У Генштабі розповіли, що війську потрібно ще 450 – 500 тисяч людей.
- Також Володимир Зеленський прокоментував законопроєкт про зниження мобілізаційного віку до 25 років. Президент зазначив, що поки він не бачить, що це необхідно, однак готовий зробити це за наявності аргументації.
- Окрім цього Зеленський категорично заперечив можливість підтримки мобілізації жінок на законодавчому рівні. Підписувати такий закон він не буде. Раніше депутатка від "Слуги" Мар'яна Безугла повідомила, що у Раді допрацьовують відповідний законопроєкт.