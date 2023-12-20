Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Украина требует четкого плана, как должен происходить призыв граждан

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Данилов о мобилизации

Алексей Данилов отметил, что в настоящее время дискуссии по вопросу мобилизации в Украине продолжаются.

Минобороны совместно с Генеральным штабом предлагают свое видение. Окончательное решение должны приниматься депутатами Верховной Рады. Непростая дискуссия,

– рассказал Данилов.

Обсуждения вопросов мобилизации проходят на Ставке верховного главнокомандующего. Секретарь СНБО отмечает, что президент Владимир Зеленский настаивает на справедливости в вопросах призыва.

Президент Украины стремится к тому, чтобы не было так, что одни защищают страну, другие "находятся в других точках планеты, отдыхают". Это касается и представителей власти.

Тезисы Зеленского о мобилизации