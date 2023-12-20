Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Украина требует четкого плана, как должен происходить призыв граждан
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Данилов о мобилизации
Алексей Данилов отметил, что в настоящее время дискуссии по вопросу мобилизации в Украине продолжаются.
Минобороны совместно с Генеральным штабом предлагают свое видение. Окончательное решение должны приниматься депутатами Верховной Рады. Непростая дискуссия,
– рассказал Данилов.
Обсуждения вопросов мобилизации проходят на Ставке верховного главнокомандующего. Секретарь СНБО отмечает, что президент Владимир Зеленский настаивает на справедливости в вопросах призыва.
Президент Украины стремится к тому, чтобы не было так, что одни защищают страну, другие "находятся в других точках планеты, отдыхают". Это касается и представителей власти.
Тезисы Зеленского о мобилизации
- Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский ответил на несколько вопросов по мобилизации в Украине. В частности, он отметил, что перед мероприятием проводил заседание Ставки. В Генштабе рассказали, что войску нужно еще 450 – 500 тысяч человек.
- Также Владимир Зеленский прокомментировал законопроект о снижение мобилизационного возраста до 25 лет. Президент отметил, что пока он не видит, что это необходимо, однако готов сделать это при аргументации.
- Кроме этого Зеленский категорически отрицал возможность поддержки мобилизации женщин на законодательном уровне. Подписывать подобный закон он не будет. Ранее депутат от "Слуги" Марьяна Безугла сообщила, что в Раде дорабатывают соответствующий законопроект.