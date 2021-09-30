Перекладач допомагає порозумітися всьому світу, – радниця прем'єр-міністра

30 вересня відзначають міжнародний день перекладача. 24 канал поспілкувався з дипломаткою та перекладачкою Євгенією Габер про значення перекладу у світовій політиці.

Євгенія Габер має тривалий досвід дипломатичного перекладу, тому розповіла про специфіку професії та важливість для спілкування з навколишнім світом.

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Хто така Євгенія Габер Кандидатка політичних наук. У 2014-2018 роках була другим секретарем Посольства України в Туреччині. У 2018-2021 роках була заступником директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Нині є радницею з питань зовнішньої політики прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Професійний перекладач з турецької мови. Володіє англійською, французькою та турецькою мовами.

Як ти прийшла в дипломатичний переклад?

Дипломатичним перекладачем я стала випадково та десь неочікувано для себе. Коли у 2014 році мене запросили працювати в посольство України в Туреччині, бо була потрібна людина зі знанням турецької мови. До цього я викладала турецьку на факультеті міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. Мечникова.

Євгенія Габер / Фото з фейсбуку Yevgeniya Gaber

Тому маючи досвід у міжнародних відносинах та знаючи турецьку мову приїхала на посаду другого секретаря в українське посольство в Туреччині. І приїхавши на нове місце роботи зрозуміла, що мало знати виключно мову, але й історію та культуру країни. Тобто треба не лише читати пресу, але й бути перекладачем делегацій на рівні президентів, прем'єрів та міністрів та військових.

ООН та Міжнародний день перекладача / Фото UN

І тут як ніколи незамінними були знання, які на жаль не дають на філологічних факультетах або на факультетах міжнародних відносин. Для дипломатичного перекладу потрібно знати нюанси протоколу, а також політичний контекст, геополітичний контекст для того, щоб правильно перекладати правові аспекти. Це стосується й назв страв, анекдотів та фразеологізмів.

Євгенія Габер / Фото з фейсбуку Yevgeniya Gaber

Тому на початку мені не вистачало занурення у цей весь контекст. Прибула до посольства на початку 2015 року. Коли вже повернулася з посольства наприкінці 2018 року і стала заступницею директора Дипломатичної академії, то зрозуміла, що було б бажано поділитися цим своїм досвідом із колегами дипломатами.

В чому полягає специфіка турецького дипломатичного етикету?

Якщо ти розмовляєш іншою мовою в країні походження, то це сприймається зовсім по-іншому. Є дуже відома фраза Нельсона Мандели:

Якщо ти говориш мовою, яку розуміє твій співрозмовник, – це йде до його голови. Якщо Ви говорите до нього його мовою, то це йде до його серця.

Нельсон Мандела / Фото Wikipedia

В Туреччині якщо ти спілкуєшся в публічних місцях, наприклад в магазинах чи лікарні турецькою, то зникає бар'єр свій-чужий. Тебе тоді не сприймають як іноземного дипломата, а як людину, яка поважає турецьку культуру, мову.

Турки є до певної міри націоналістами – вони люблять коли інші люди спілкуються турецькою мовою – навіть з помилками. Тоді тобі допоможуть набагато швидше, ніж коли ти звертатимешся до них англійською, приміром.

Перекладачі Організації Об'єднаних Націй / Фото UN

Це не варіант європейських мов, коли є відчутним акцент.

Другий момент – для того, щоб правильно розуміти та передавати сенси треба знати добре не лише мову, але й культуру, історію, релігію. Також треба розуміти, що коли була Османська імперія, то існувала староосманська мова, також була арабська, перська у вжитку. Це теж накладає свої особливості на комунікації офіційного рівня.

Навіть в сучасній турецькій мові є досить багато запозичених слів, термінів, виразів. Тому для того, щоб це правильно перекласти тобі недостатньо знати сучасну турецьку мову, але й що це явище означало. Інколи навіть нема відповідника в українській мові. Назви релігійних течій, політичних партій, товариств, які існували – все це треба передати іншою мовою. Тому просто перекласти людина не може.

Оце все культурне забарвлення, наприклад приказки, прислів'я, фразеологізми базується на століттях культури цього народу. Якщо ти сам вмієш влучно використовувати ці фрази та водночас адекватно це перекласти – це все, звичайно, сприймається позитивно.

З якими мовами ти працювала як перекладач?

З османською я не працювала, хоча й знаю там базові речі. Сама я знаю турецьку, російську, англійську та французьку на робочому рівні. Найцікавішим у мене було два досвіди.

Перший – коли мені довелося перекладати українську, турецьку і французьку. Абсолютно не очікувано для мене, коли на зустріч до нашого посла прийшов посол Малі (африканська держава, колишня французька колонія – 24 канал) в Туреччині. Останній мав прийти зі своїм перекладачем, але перед тим перекладач не зміг прибути.

Тоді я вже перекладала з французької та на французьку. Посол Малі мав за сумісництвом бути акредитованим послом й в Україні. Від холодильних установок до зброї мені довелося перекладати спочатку з французької на українську, а потім вже під'єднався його перекладач, який спілкувався французькою та турецькою. І от у такому трикутнику відбувалася комунікація.

Інший цікавий досвід був коли тривали військові навчання в Ізмірі в червні 2016 року. Тоді приїхав начальник Генштабу України Віктор Муженко. Він спілкувався українською, а інші його колеги – англійською або турецькою. Був обід від імені Ердогана, на якому були присутні начальники генштабів і міністри оборони дружніх країн.

Євгенія Габер і президент Туреччини Реджеп Ердоган / Фото з фейсбуку Yevgeniya Gaber

Дуже обмежене коло – 10-15 осіб, і не було нікого з перекладачів тому що мав бути перекладач Ердогана, який перекладав англійська-турецька. Оскільки Муженко тоді попросив, щоб я ще перекладала на українську, то мені поставили стілець за завісою в кінці зали. Потім я йому перекладала нашіптуванням.

Ердоган звертається до Муженка пояснити якою була ситуація на Донбасі. Все нормально, хоча там теж своя військова специфіка. Ердоган, до речі, достатньо комфортний у спілкуванні. І тоді він повертається до командувача сухопутних Збройних Сил Пакистану Шаріфа Рахіля. Там були присутні представники Азербайджану, Пакистану, Катару й України –найближчі турецькі друзі.

Військові високопосадовці на навчаннях в Ізмірі в червні 2016 року / Фото з фейсбуку Yevgeniya Gaber

І в цей момент виявилося, що нема перекладача Ердогана. Ердоган – сторона що приймає, і тому я не могла сказати вибачте, я перекладаю тільки українською мовою. І я з турецької перекладаю на англійську для цього пакистанця. В цей момент Шаріф Рахіль починає розповідати ситуацію на кордоні між Пакистаном та Афганістаном. Тут починають звучати назви якихось племен, імені воєначальників.

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А для перекладача дуже важливо знати контекст і готуватися до кожної зустрічі. Якщо в Україні знаю все від назви Авдіївка до прізвища якогось терориста та імен депутатів, то в пакистанському контексті я не орієнтуюся взагалі. І я так дуже обережно починаю перекладати з англійської турецькою мовою Ердогану. Тоді уже цей перекладач Ердогана повернувся.

Яка роль перекладача під час переговорів, наприклад, двох лідерів держав?

Переговори відбуваються наступним чином. Головним моментом в першу чергу є підготовка до переговорів – бажано, щоб матеріали, які готуються для перших осіб теж були у перекладача. Робота останнього починається задовго до самих переговорів. До речі часто буває, що перекладачі потім працюють радниками політиків.

Рональд Рейган, Михайло Горбачов і перекладачі / Фото Getty Images

Перекладач – це збережена версія інформації для першої особи. Якщо президент забуде якесь ім'я, назву, цифру, то перекладач може це все нагадати. Плюс перекладачі працюють роками, а президенти можуть змінюватися.

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Далі учасники переговорів сидять в одній кімнаті. Сидять два лідери, в кожного з яких свій перекладач. Причому робиться переклад з рідної мови на нерідну, тобто з української на іноземну. Тому що він знає контекст своєї країни та готується до переговорів. Це має бути уніфікований меседж від української сторони, щоб потім не розбиратися чи це президент неправильно сказав або неправильно переклали.

Зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі, а поруч перекладачі:

Зазвичай коли це послідовний переклад, то перекладачі сидять за спиною по ліву руку від лідера. Останнє можливо, якщо вони сидять за великим столом. Важливо, щоб поблизу першої особи тому що важлива невербальна комунікація – важливо бачити та чути свого мовника.

Дуже багато в дипломатії передається поглядами, інтонаціями, напівтонами, жестами, тому перекладач завжди поруч. В ідеалі це смислові блоки в 3-5 речень. Пауза, тоді триває переклад. Буває таке, що говорять 10 хвилин, і ти тоді робиш нотатки. Бажано відтворити 90 % сказаного. І потім інша сторона відповідає.

Як було на переговорах Трампа і Путіна 2018 року, то навіть не запрошували туди міністрів. Лише 2+2.

Дональд Трамп, Володимир Путін і перекладачі / Фото Foreign Policy

Перекладацька таємниця – це теж важливий етичний момент. Не можна допитувати перекладача. Були спроби викликати в суд перекладачів аби дізнатися про що ж говорив Путін з Трампом.

Яким чином відбувається переклад під час неформального спілкування?

Неформальне спілкування зазвичай відбувається з одним перекладачем, адже це може бути на фуршеті, на прийомі, в машині. Класний перекладач здійснює переклад не дослівно, тому він передає не слова, а думки. В цьому випадку дуже важливо передати емоцію, настрій та те, що хотів сказати лідер певним висловом. Це треба робити попередньо знаючи ментальні та культурні особливості іншої сторони.

Умовно кажучи, японська делегація навряд чи знає хто такий Котигорошко, Колобок чи Івасик-Телесик. Тому треба коротко пояснити контекст.

Чому перекладачі важливі?

Перекладачі це люди, які допомагають порозумітися всьому світові. Насправді саме завдяки цим людям, ми можемо чути інших, відчувати інших. Важливо розуміти, що знання мови і робота перекладача – це абсолютно різні речі. Перше це можливо 40 % від успішної роботи перекладача.

Все інше – це надзвичайна інтелектуальна праця, щоденна робота над собою. Перекладачі дуже цікаві люди для спілкування тому що в них дуже широкий кругозір – від політики до культури.

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Якщо говорити про переклад взагалі, то від лікарського рецепта до адаптації комп'ютерних ігор – то без цих людей цього не було б зовсім.

За відсутності можливості подорожувати та тривалого перебування за кордоном нам допомагають зрозуміти світ саме перекладачі.