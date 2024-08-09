У Зеленського сказали, кого не хочуть бачити як посередників у перемовинах України і Росії

Київ неодноразово заявляв про готовність перемовин з Москвою щодо завершення війни. Андрій Єрмак розповів, які країни можуть виступити посередниками.

Очільник Офісу президента зазначив, що Україна має доволі поганий досвід посередників.

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"Не потрібні ті, хто просто сидять за столом"

Єрмак згадав, зокрема, за нормандський формат, який показав, що посередник, який просто сидить за столом і не має чіткого плану, нічим не здатний допомогти.

Це як відношення суспільства до злочинців. Уявіть, що у вас немає Кримінального Кодексу або якихось документів. Це зведеться до аргументів злочинця проти аргументів суспільства. У такому сенсі нам не потрібні посередники,

– наголосив посадовець.

Водночас чиновник навів у приклад узгоджений план щодо повернення українських дітей, де є чітка міжнародна домовленість про те, що усі українські діти повинні бути повернуті додому. Є сьогодні критерій, як має відбуватися повернення, на яких умовах, де, хто є гарантом безпеки цих дітей.

У цьому сенсі посередниками можуть бути держави, які підтримують українську формулу миру, частиною якого є повернення дітей. При цьому ці країни можуть мати якісь стосунки з країною-агресором. Наприклад, як Катар чи Ватикан.

Єрмак зауважив, що Україна мала успішний досвід посередництва щодо зернової угоди. Тоді Туреччина та ООН вели переговори окремо з Києвом та окремо із Москвою.

Очільник Офісу не виключив можливість повторнення такого формату. На його думку, Китай і Туреччина не можуть виступати посередниками, але можуть бути країнами, які мають вплив на Росію.