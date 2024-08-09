У Зеленского сказали, кого не хотят видеть в качестве посредников в переговорах Украины и России

Киев неоднократно заявлял о готовности переговоров с Москвой по завершению войны. Андрей Ермак рассказал, какие страны могут выступить посредниками.

Глава Офиса президента отметил, что Украина имеет довольно плохой опыт посредников.

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"Не нужны те, кто просто сидят за столом"

Ермак вспомнил, в частности, за нормандский формат, который показал, что посредник, который просто сидит за столом и не имеет четкого плана, ничем не способен помочь.

Это как отношение общества к преступникам. Представьте, что у вас нет Уголовного Кодекса или каких-то документов. Это сведется к аргументам преступника против аргументов общества. В таком смысле нам не нужны посредники,

– подчеркнул чиновник.

В то же время он навел пример согласованого плана по возвращению украинских детей, где есть четкая международная договоренность о том, что все украинские дети должны быть возвращены домой. Есть сегодня критерий, как должно происходить возвращение, на каких условиях , где, кто является гарантом безопасности этих детей.

В этом смысле посредниками могут быть государства, которые поддерживают украинскую формулу мира, частью которого является возвращение детей. При этом эти страны могут иметь какие-то отношения со страной-агрессором. Например, как Катар или Ватикан.

Ермак отметил, что Украина имела успешный опыт посредничества по зерновой сделке. Тогда Турция и ООН вели переговоры отдельно с Киевом и отдельно с Москвой.

Глава Офиса не исключил возможность повторения такого формата. По его мнению, Китай и Турция не могут выступать посредниками, но могут быть странами, которые имеют влияние на Россию.