У білорусів здають нерви: Лукашенко перетворює Білорусь на в'язницю

Олександр Лукашенко вирішив остаточно перетворити Білорусь на в'язницю для власного народу. На жаль, в білорусів вже здають нерви, адже вони усвідомлюють, що протест 2020 року, на жаль, остаточно провалений. Далі – читайте російською.

Белорусский диктатор Лукашенко созвал так называемую конституционную комиссию. Ту самую, которая должна разработать новую конституцию Республики Беларусь.

До теми Лукашенко надумав змінити конституцію, щоб не дати опозиції прийти до влади

Там, как обещал Лукашенко, должны быть улажены спорные моменты, которые возникли после протестов прошлой осени. Лукашенко заявил прямо – власть будет принадлежать только ему, пока его не вынесут вперед ногами.

Как началась история с изменениями конституции

Более того, диктатор заявил, что конституцию нужно изменить именно таким образом, чтобы никакая оппозиция никогда не смогла прийти к власти. То есть людям в Беларуси уже не стоит даже питать иллюзии по поводу того, что Лукашенко готов поделится властью. Нет, он маниакально в нее вцепился и отдавать не хочет.

Здесь стоит напомнить, с чего вообще началась вся эта история с переписыванием белорусской конституции. Давайте вспомним одну из первых встреч Лукашенко и Путина после начала массовых протестов в Минске.

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В сентябре 2020 года, в Сочи, Владимир Путин заявил, что поддерживает идею Лукашенко по переписыванию конституции и даже обещает за это миллиардный кредит. Тогда оба диктатора пытались выставить новую конституцию как панацею к решению назревшего кризиса нелегитимности Лукашенко.

Более того, тогда даже могло показаться, что это последний срок белорусского диктатора, после чего большая часть полномочий должна перейти к белорусскому парламенту, а пост президента стал бы скорее номинальным.

Чего хочет сам Лукашенко

Такой сценарий был идеален для Кремля, ведь Москва тут же начала бы запускать свои политические проекты в Беларуси, которые якобы были оппозиционно настроены к Лукашенко. Что должно было создать иллюзию выбора.

Лукашенко не дурак – он тут же предложил свое видение конституции, где пост президента вообще может быть нивелирован. Но умная оппозиция сразу же рассмотрела в этом ловушку.

Ведь Лукашенко банально хотел наделить так называемое Всебелорусское народное собрание обширными полномочиями. Кто не знает, есть в Беларуси такой орган, который по задумке, представляет собой Вече, где несколько тысяч, якобы простых белорусов подсказывают президенту как менять страну.

По факту, это просто ширма для создания видимости народовластия – никто кроме "ябатек" на это собрание попасть не может.

Что будет с оппозицией

Так вот, Лукашенко предложил сделать это Всебелорусское народное собрание главным органом в стране. Но такому органу нужен лидер, и кто им станет – очевидно.

Ведь Лукашенко в такой схеме действительно перестанет быть президентом. Люди выросшие при власти Советов, прекрасно поймут к чему такая схема приведет.

В этом контексте довольно комично звучит один из диалогов Лукашенко со своим прихвостнем, который просит Лукашенко не уходить навсегда. Конечно он никуда не сбежит, он просто замкнет на себе всю власть и пропишет конституцию так, чтобы никогда оппозиция даже баллотироваться на руководящие в стране посты не смогла.

Лукашенко сегодня прямо заявил – мы здесь власть и никакой оппозиции ее не отдадим.

Почему Москва позволяет игры с конституцией

Что важно, если год назад Путин пытался всё же избавится от Лукашенко в будущем, то сегодня всё кардинально изменилось – Лукашенко и так стал верноподданным Путина. Поэтому Москва и позволяет вот эти игры под названием "Новая Конституция".

Путину выгодно, чтобы в Беларуси был полностью слетевший с катушек диктатор, который угрожает не только своему народу, но и соседним странам. Ведь тогда все свои агрессивные действия можно прикрывать нелегитимным Лукашенко, мол, это не я, это всё белорусский диктатор.

Польша и Литва обороняются от атак Беларуси

Лукашенко свою роль прекрасно выполняет, постоянно шантажируя ЕС и Украину. Чего только стоит миграционный кризис, который устроил Григорович. Больше всего от него страдают Литва, Латвия и Польша.

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Литва, где уже официально почти 3 тысячи мигрантов в лагерях, планирует усилить охрану центров для нелегалов прибывающих из Беларуси, так как многие просят убежища, хотя на самом деле это только прикрытие.

Польша также отбивается от атак Беларуси, ведь с августа их границу пересекли больше 8 тысяч нелегалов и этот поток не прекращается. Поэтому поляки добиваются продления чрезвычайного положения все европейского масштаба на границе с Беларусью.



Мигранты на границе Беларуси / Фото Getty Images

Нелегалы ​​имеют криминальное прошлое

Этому есть основания – ведь пограничники начали обнаруживать в телефонах нелегалов доказательства их криминального прошлого, включая связи с террористическими организациями, а в некоторых случаях – давние связи с Россией.

Это только доказывает, что Лукашенко просто выполняет приказы Путина. Кроме того, польские пограничники показали и достаточно любопытные кадры: на белорусской стороне границы нелегальные мигранты, все как один, стали одеты военную форму, а белорусские солдаты часто стреляют в воздух создавая хаос.

Лукашенко в своей абсурдности стал сильно походить на Путина, заявив, что "их там нет" и весь этот миграционный кризис устроили сами себе поляки. Но всё же главный удар безумного диктатора приходится по белорусам.

Ворвались в квартиру и убили критика режима

Накануне белорусские КГБшники провели, как они сами выражаются, цитирую: специальную операцию по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

Накануне интернет облетели кадры, на которых лукашенковские силовики взламывают дверь в квартиру одного из предполагаемых террористов. Возможно, эта история не получила бы широкой огласки, ведь таких обысков у обычных граждан масса, если бы не одна деталь.

Во время операции, владелец квартиры убил одного из КГБшников. Его коллеги убили парня в ответ.

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Парень оказался обычным 31-летним айтишником по имени Андрей Зельцер, у которого остались 8 летний сын и жена. В пресс-службе КГБ Беларуси тут же завопили, что это особо опасный преступник и выкатили ноту соболезнований силовику, правда имени его так и не назвали.

В то же время стали раскручивать теорию того, что владелец квартиры, убивший КГБшника – террорист, который готовил это убийство заранее. В доказательство этому даже показали инстаграм-аккаунт парня, где было фото ружья.

Придут еще за многими

Вот здесь начались первые нестыковки. Ведь аккаунт показанный силовиками был создан всего 6 недель назад, а потому оппозиция заподозрила, что он просто фейковый.

И это была правда, ведь им удалось найти настоящий аккаунт Андрея, созданный еще 8 лет назад. И именно этот аккаунт показывает, за что конкретно режим Лукашенко пришел за парнем и убил его.

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Скорее всего, именно из-за призывов к протесту, за Андреем и пришли. Похоже, придут еще за многими, ведь Лукашенко в своей речи дал четко понять – нужно полностью задушить любой голос протеста.

Что важно, этот эпизод показал, что и у белорусского народа лопается терпение и вряд-ли они допустят реализации лукашенковских планов.

Белорусский народ взрослеет

Один парень, открывший огонь по режиму, может стать драйвером к действительно жесткому и жестокому протесту. Поэтому не стоит и удивляться, что в КБГ прячут имя убитого коллеги, и тех кто с ним был.

Знаете, позволю себе сделать из этой ситуации вывод: белорусский народ взрослеет в своих протестных возможностях. Да, для украинцев, после двух Майданов, было странно наблюдать за мирным протестом и шариками, пока режим насиловал народ.

Каждая нация должна пройти свой путь и свое становление. Сегодня в режим Лукашенко уже летят первые пули, хотя еще год назад всё было так.