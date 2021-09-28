Про це заявив глава Конституційного суду Білорусі Петро Миклашевич після обговорення пропозицій щодо змін до конституції Білорусі.

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За його словами, наразі обговорювати питання скасування смертної кари чи зміни порядку її застосування недоцільно.

Оскільки це питання дуже чутливе. Воно розглядалося вже на референдумі в 1996 році. І для проведення спеціального референдуму потрібна відповідна робота,

– пояснив глава КС Білорусі.

Під словами "відповідна робота" мається на увазі:

соціологічні дослідження,

роз'яснювальну роботу,

перевірку готовності суспільства до ухвалення відповідального рішення.

Смертна кара у Білорусі

Наразі Білорусь єдина країни Європи, де досі застосовується смертна кара. Однак з 2000 року кількість смертних вироків поступово зменшується.

Цікаво, що у 1995 році Олександр Лукашенко провів свій знаменитий референдум. Аби приховати, що основна мета референдуму – узурпація влади, серед запитань було питання про приватну власність на землю і, власне, смертну кару. За результатами референдуму, понад 80% опитаних начебто висловилися проти скасування смертної кари.