У своєму телеграмі Цепкало зазначив, що загиблий IT-шник дав відсіч банді, яка працює на президента-самозванця. За такі висловлювання він вже отримав кримінальну справу.

Нагадаємо У Білорусі під час спецоперації вбили силовика КДБ: режим диктатора звинуватив опозицію

"Білоруси дадуть відсіч"

Цепкало написав: силовикам, які ще не заплямували своєї совісті, варто заарештувати головного злочинця країни – самопроголошеного президента Лукашенка. Він, за словами політика, несе найбільшу загрозу державі.

Щодо Андрія Зельцера, у якого вистрілили силовики, Цепкало зазначив: це було гідне протистояння системі. Саме так, за його словами, білоруси мають захищати свою честь, родину і дім.

Білоруси обов'язково дадуть відсіч бандам, якщо співробітники, які ще не заплямували себе кров'ю, не повернуть в країну закон і не заарештують головного терориста центральної Європи,

– написав Цепкало.

Що каже КДБ Білорусі

Тим часом слідчий комітет Білорусі відкрив проти Валерія Цепкала чергову справу. Там його заклик захищатися назвали спробою "терористичного захоплення влади" і загрозою нацбезпеці.

Загибель IT-шника і вбивство співробітника КДБ: головне

28 вересня у Мінську співробітники КДБ проводили спецоперацію, під час якої намагалися потрапити до однієї з квартир.

Як повідомлялося, вони "відпрацьовували адреси, за якими можуть перебувати причетні до тероризму".

Силовиків зустрів чоловік із рушницею, який вистрілив в одного зі співробітників. Згодом він помер.

Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь та вбили нападника.

Спецслужби поширили відповідне відео, які зняли камери спостереження у під'їзді. Опозиція називає ці кадри постановочними.

Повний текст публікації Валерія Цепкала

Лукашенко вкрав вибори, вкрав закон і надав право на довільне вбивство білорусів найманцям в погонах в розрахунку, що його бандити зможуть безкарно принижувати, катувати, ґвалтувати і вбивати мирних громадян.

Але самозванець прорахувався. Послідовника фашистів і НКВС невідомі гени нащадків партизан. Андрій дав відсіч перевертням в погонах і нагадав білорусам про честь і гідність, про борг і обов'язок захищати себе, свій будинок і свою сім'ю. Андрій показав, як потрібно відповідати тим, хто сьогодні вважає, що, якщо у них зброя, значить вони мають рацію.

Білоруси обов'язково дадуть відсіч бандам, якщо співробітники, які ще не заплямували себе кров'ю, не повернуть в країну закон і не заарештують головного терориста центральної Європи. Мирному, але справедливому народу Білорусі просто не залишили іншого вибору.