Україна перейшла на літній час 2024: котра зараз година

Традиційно кожної весни Україна переходить на літній час. Так, стрілки годинників перевели на годину вперед. Відтепер у нас новий час.

Практично у всіх електронних пристроях, смартфонах переведення часу на годину назад/вперед проходить автоматично. Однак кнопкові телефони чи механічні годинники все ж доведеться адаптувати під теперішню годину вручну. 24 Канал розповість, котра зараз година та як звикнути до такої часової зміни.

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Як тепер змінився час

Зимовий час традиційно змінився на літній в останній тиждень місяця – 31 березня. Під час переходу на літній час годинник перевели на 1 годину вперед, з 3:00 на 4:00.

Точний час зараз ви можете подивитися тут.

Як адаптуватися до нових часових змін

. Перехід на літній час відбувається щороку і не лише в Україні. Так, це роблять, аби більш ефективно використовувати світловий день. Відтак, таке переведення дозволяє зменшити споживання електроенергії як вранці так і ввечері.

Для того, щоб така зміна режиму дня не стала стресом для організму, важливо до цього належним чином підготуватися.

Тож користуйтеся порадами, як покращити якість сну та не постраждати від збою "внутрішнього" годинника через переведення стрілок годинника: