Украина перешла на летнее время 2024: который сейчас час

Традиционно каждую весну Украина переходит на летнее время. Так, стрелки часов перевели на час вперед. Отныне у нас новое время.

Практически во всех электронных устройствах, смартфонах перевод времени на час назад/вперед проходит автоматически. Однако кнопочные телефоны или механические часы все же придется адаптировать под настоящее время вручную. 24 Канал расскажет, какой сейчас час и как привыкнуть к такому временному изменению.

Смотрите также ВСУ имеют все основания для быстрого освобождения Крыма: какой главный инструмент

Как теперь изменилось время

Зимнее время традиционно изменилось на летнее в последнюю неделю месяца – 31 марта. Во время перехода на летнее время часы перевели на 1 час вперед, с 3:00 на 4:00.

Точное время сейчас вы можете посмотреть здесь.

Как адаптироваться к новым временным изменениям

. Переход на летнее время происходит ежегодно и не только в Украине. Так, это делают, чтобы более эффективно использовать световой день. Поэтому, такой перевод позволяет уменьшить потребление электроэнергии как утром так и вечером.

Для того, чтобы такое изменение режима дня не стала стрессом для организма, важно к этому должным образом подготовиться.

Поэтому пользуйтесь советами, как улучшить качество сна и не пострадать от сбоя "внутренних" часов из-за перевода стрелок часов: