Практически во всех электронных устройствах, смартфонах перевод времени на час назад/вперед проходит автоматически. Однако кнопочные телефоны или механические часы все же придется адаптировать под настоящее время вручную. 24 Канал расскажет, какой сейчас час и как привыкнуть к такому временному изменению.
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Как теперь изменилось время
Зимнее время традиционно изменилось на летнее в последнюю неделю месяца – 31 марта. Во время перехода на летнее время часы перевели на 1 час вперед, с 3:00 на 4:00.
Точное время сейчас вы можете посмотреть здесь.
Как адаптироваться к новым временным изменениям
Для того, чтобы такое изменение режима дня не стала стрессом для организма, важно к этому должным образом подготовиться.
Поэтому пользуйтесь советами, как улучшить качество сна и не пострадать от сбоя "внутренних" часов из-за перевода стрелок часов:
- При переходе на "летнее" время рекомендуется сделать адаптацию более плавной. Постепенно адаптировать режим сна можно, стараясь ложиться спать в одно и то же время.
- Обязательно заботьтесь о здоровом сне, сохраняя комфортную температуру в комнате и обеспечивая тишину.
- Всем известно, что кофеин или алкогольные напитки влияют на циклы сна, поэтому перед сном стоит избежать их потребления.
- Не забывайте проветривать комнату перед сном.
- По меньшей мере за час до сна отложите все гаджеты.